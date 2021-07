L1 - Une seule descente en L2, la proposition d’Aulas

Alors que la Ligue 1 passera de 20 à 18 équipes en 2023-2024, Jean-Michel Aulas a plaidé pour obtenir une seule descente en L2.

La Ligue 1 telle que nous la connaissons depuis 2002 n’existera bientôt plus. À partir de la saison 2023-2024, l’élite française sera composée de 18 équipes, contre 20 actuellement. Une révolution initiée par la LFP et validée par les clubs dans l’optique de redonner de la compétitivité au football français.

Redonner de la compétitivité au football français, c’était justement l’objet de l’audition de plusieurs personnalités à l’Assemblée Nationale ce mardi, dont Jean-Michel Aulas. L’occasion pour le président de l’Olympique Lyonnais de se projeter sur la saison à 18 clubs, et surtout le nombre de descentes…

La L1 à 16 équipes, Aulas valide

Pour lui, le football français aurait davantage de facilité à attirer des investisseurs en «sécurisant» leurs investissements, évidemment mis à mal lorsqu’une équipe descend en Ligue 2. La solution, selon JMA ? Réduire le nombre de clubs relégués en fin de saison. Lors de l’exercice 2023-2024, ils seront deux, et potentiellement trois en fonction du barrage du 16e de L1 face au troisième de L2.

Aulas, lui, veut aller encore plus loin. "Il faut réduire les incertitudes. Moins de clubs descendront automatiquement de la D1 à la D3, plus on protègera les investisseurs. Voilà pourquoi je suis partisan d'une réduction de 18 voire à 16 équipes des ligues professionnelles. Il faut qu'il y ait un minimum de descentes automatiques, c'est-à-dire une, et que ce soit à l'issue de play-offs ou autres critères très précis", a déclaré Aulas dans des propos rapportés par Le Progrès.