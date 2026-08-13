Il semble que tout se passe bien au sein de l'Atlético Madrid, où l'attaquant argentin Julian Alvarez a achevé sa deuxième séance d'entraînement sous la direction de son entraîneur Diego Simeone, laquelle a débuté par des exercices d'échauffement menés par le préparateur physique Luis Pinedo.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué qu'Alvarez pousse fortement pour rejoindre le Barça lors de la période de transferts estivale actuelle, alors que l'Atlético Madrid tient à conserver ses services.

Alvarez a déclaré, lors de sa participation avec la sélection argentine à la Coupe du monde 2026, son désir de quitter l'Atlético Madrid pour réaliser son rêve, ce qui a provoqué la colère des dirigeants des Rojiblancos et les a poussés à insister sur son maintien.

Alvarez a disputé hier, mercredi, son premier entraînement sous la direction de Simeone, après son retour des vacances suivant le Mondial. L'attaquant argentin a expliqué sa position et son désir de partir, mais son entraîneur a insisté sur le fait que la décision revient à la direction du club.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que le joueur argentin est apparu, lors de l'entraînement de ce jeudi, en interaction avec ses coéquipiers avec un sérieux notable, une caractéristique qui a marqué toute la saison et qui est encore plus évidente aujourd'hui compte tenu de sa situation actuelle.

Lors de cette séance d'entraînement, Alvarez était le seul attaquant disponible pour Simeone, en raison de l'absence de l'autre attaquant de l'effectif de l'Atlético Madrid, Alexander Sørloth, victime d'une blessure musculaire.

Simeone disposait d'autres options pour le poste d'attaquant, comme Lookman, Arnau Ortiz, Baena et Kang-in Lee, tous capables d'évoluer à un poste avancé.

Outre le joueur norvégien, Matteo Ruggeri était également absent des entraînements, avec l'accord du club, le joueur italien finalisant actuellement les démarches de son transfert vers Aston Villa contre 18 millions d'euros, plus 6 millions d'euros de bonus.