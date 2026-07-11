Le club saoudien d’Al-Ittihad a entamé ses démarches pour réorganiser son attaque lors du mercato estival, la direction souhaitant renforcer l’équipe avec des joueurs plus influents avant le début de la nouvelle saison.

Selon le journal « Okaz », le club cherche actuellement à régler le dossier de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri en trouvant une issue adaptée sur le marché des transferts estivaux, tout en menant en parallèle des démarches pour recruter un nouvel avant-centre capable de mener l’attaque.

Arrivé en janvier dernier, l’international marocain n’a pas répondu aux attentes lors de ses premiers mois sous le maillot « rouge et noir », incitant la direction à reconsidérer son cas avant le coup d’envoi du nouvel exercice.

Parallèlement, le club négocie activement l’arrivée d’un nouvel avant-centre capable de faire la différence et de booster l’efficacité offensive dans les compétitions nationales et continentales.

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Ces démarches s’inscrivent dans le plan de reconstruction de l’attaque, après une saison marquée par un net recul des résultats, faisant du recrutement d’un avant-centre étranger l’une des principales priorités du club.

L’identité du nouvel attaquant devrait être officialisée dans les prochains jours, les négociations étant toujours en cours avec plusieurs profils étudiés. Les supporters attendent avec impatience une décision finale concernant l’avenir d’Al-Nusairi et la stratégie offensive du club pour la saison à venir.