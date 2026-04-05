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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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L'Union de Djeddah prépare une surprise inattendue pour Al-Nassiri

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Le club saoudien Al-Ittihad de Djeddah s'apprête à annoncer une nouvelle inattendue concernant sa star marocaine Youssef En-Nesyri.

El Nsiri a rejoint l'Ittihad de Djeddah lors du dernier mercato hivernal, en provenance de Fenerbahçe, pour remplacer Karim Benzema, qui a rejoint Al-Hilal.

El Nsiri a disputé 10 matchs avec l'Ittihad de Djeddah toutes compétitions confondues, marquant 4 buts et délivrant une passe décisive.

Le journal « Okaz » a indiqué qu’Al-Ittihad Jeddah envisageait de vendre El-Nassiri, bien que son contrat soit valable jusqu’en 2028.

Elle ajoute : « Le niveau de Youssef El-Nassiri n'a pas convaincu les dirigeants de l'Ittihad de Djeddah, c'est pourquoi le club prévoit de recruter un attaquant de talent pour remplacer le joueur marocain. »

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L'Ittihad de Djeddah occupe la sixième place du classement de la Ligue saoudienne Roshen, avec 45 points.

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