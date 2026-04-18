Samedi, l’Union Berlin a réagi avec une rare virulence sur X après la publication – depuis supprimée – d’une publication controversée émanant du compte populaire The Touchline. Le club a immédiatement fait savoir qu’il ne tolérerait aucune attaque contre Marie-Louise Eta, qui effectuait ses débuts sur le banc, et a contre-attaqué en public.

L’incident a éclaté samedi, alors que Wolfsburg menait 2-0 face à l’Union, match durant lequel Eta effectuait ses débuts sur le banc. The Touchline, un influenceur X suivi par environ un million et demi d’abonnés, a commenté la rencontre en direct et publié une mise à jour exubérante : « 2-0 Wolfsburg ! But de Dzenan Pejcinovic ! Marie-Louise Eta vit des débuts catastrophiques sur le banc de l’Union Berlin ! »

Union Berlin a répliqué avec fermeté via son compte officiel : « Sincerely, shut the f*** up », soit, en substance : « Avec tout le respect que je te dois, ferme ta grande gueule. »

Le message du club fait immédiatement le buzz. Dans les commentaires, un internaute propose : « Vous auriez pu le citer, ça aurait attiré encore plus d’attention ! » Réponse sans détour de l’Union : « Je ne veux pas de ce loser sur notre page X. »

Peu après, The Touchline a supprimé sa publication initiale.

Sur le plan sportif, l’Union Berlin a connu un après-midi difficile dans son propre stade, l’An der Alten Försterei. Wolfsburg a bien démarré et a pris l’avantage dès la 11e minute grâce à un superbe tir enroulé de Patrick Wimmer. L’Union n’a pas réussi à se montrer vraiment dangereux avant la mi-temps.

Après la mi-temps, Wolfsburg a doublé son avantage : Christian Eriksen a lancé une passe en profondeur millimétrée vers Pejcinovic, qui a conclu avec sang-froid. L’Union Berlin n’a pas abdiqué et a même touché le poteau sur une tête d’Andrej Ilic. Le suspense est revenu quand Oliver Burke a réduit le score à 1-2, mais cela n’a pas suffi pour sauver les débuts de l’entraîneur Eta.







