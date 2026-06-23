« L'un d'entre eux est difficile à recruter »… La Juventus vise cinq joueurs du Real Madrid

Selon la presse, la Juventus souhaite renforcer son projet sportif pour la saison prochaine et s’intéresserait à plusieurs joueurs du Real Madrid.

Selon ces informations, jusqu’à cinq joueurs du Real Madrid figureraient sur la liste restreinte de la Juventus pour le mercato estival.

Selon Tuttosport, la direction turinoise surveille plusieurs éléments du Real susceptibles de partir d’ici quelques semaines.

Dani Ceballos, dont José Mourinho ne veut plus, apparaît comme le candidat le plus probable à un départ.

Le milieu de terrain espagnol, qui espérait retourner au Real Betis, n’a pour l’instant reçu aucune offre officielle de la part du club andalou en raison de ses exigences financières.

Un départ vers la Serie A pourrait donc représenter une solution de repli crédible. Dani Ceballos n’est toutefois pas la seule piste explorée par la Vieille Dame. Le club piémontais surveille aussi de très près le dossier Fran García, dont l’avenir s’écrit vraisemblablement loin de la capitale espagnole, notamment depuis l’arrivée de Marc Cucurella et la volonté du Real de conserver Álvaro Carreras.

Âgé de 26 ans, le joueur ibérique possède l’expérience et les qualités que la Vieille Dame recherche pour renforcer son couloir gauche, même si d’autres pistes sont étudiées.

À Turin, un autre profil intéresse particulièrement les dirigeants : Franco Mastantonio. Arrivé de River Plate avec un fort potentiel, le jeune Argentin n’a pas encore convaincu au Real Madrid.

La Juventus souhaite profiter de cette situation pour l’accueillir en prêt et lui offrir un temps de jeu régulier, convaincue de son immense potentiel.

Les Bianconeri s’intéressent aussi à Gonzalo García, même si son départ dépendra largement des choix du Real Madrid et de José Mourinho.

Enfin, le rêve de Turin reste Ibrahim Díaz : l’international marocain est la cible la plus prestigieuse, mais aussi la plus complexe à recruter.

Convaincu de pouvoir s’imposer sous les ordres de José Mourinho, le joueur marocain n’envisage pas de départ pour le moment, même s’il demeure une priorité pour Luciano Spalletti.