L'ultime souhait de Modric dévoilé

Luka Modric semble prête à quitter le club cet été après une saison où il a été relégué sur le banc de touche la plupart du temps.

Le joueur de 38 ans est en fin de contrat à la fin de la saison. Son départ semble acquis pour toutes les parties concernées, mais Carlo Ancelotti a fait une dernière tentative pour le garder au club, en lui proposant un rôle dans l'équipe d'entraîneurs s'il souhaitait se retirer. Jusqu'à présent, Modric a poliment décliné l'offre, à moins qu'il ne change radicalement d'avis et souhaite continuer à jouer.

Alors que sa destination après Los Blancos n'est pas claire - l'Arabie Saoudite s'est renseignée sur lui l'été dernier - la Cadena SER affirme que Modric a l'intention de continuer à jouer au moins deux ans de plus, ce qui l'amènera à l'âge de 40 ans.

Le Mondial en ligne de mire

De plus, il souhaite continuer à jouer pour la Croatie et participer avec elle à la Coupe du monde 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. À l'heure actuelle, il a encore l'impression d'avoir du football dans les jambes.

Cette saison l'a peut-être aidé à atteindre cet objectif. S'il a l'intention de continuer à jouer régulièrement d'ici là, Modric aura eu une saison beaucoup moins éprouvante pour ses jambes cette année, ce qui pourrait lui permettre d'étendre ses capacités à l'avenir. Quoi qu'il en soit, il est prêt à mener la Croatie à l'Euro en Allemagne cet été.