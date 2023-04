L'UEFA veut pousser le Barça dehors

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a tiré à boulets rouges sur plusieurs de ses rivaux lundi en défendant son club.

Contrairement au président du Real Madrid et de la Liga, Javier Tebas, M. Laporta a tendu une branche d'olivier au président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, même si le Slovène a déclaré qu'il s'agissait de l'une des situations les plus graves qu'il ait vues.

"L'UEFA ne s'est pas jointe à ce lynchage public et je suis convaincu que cela [les sanctions] ne se produira pas. Ce serait un événement sans précédent pour un club du niveau du Barça. L'UEFA sait que des hypothèses qui ne sont pas réelles sont en train d'être validées. Et au-delà du fait que nous avons quelques divergences, M. Ceferin agit également de manière prudente et responsable."

L'UEFA demande justice

Cependant, selon Diario AS, l'UEFA ne devrait pas se laisser décourager de demander rapidement justice cet été. L'instance européenne ne passera pas par la commission de discipline et d'éthique pour infliger une sanction si son enquête trouve des preuves que le FC Barcelone a tenté d'influencer des matches.

Le FC Barcelone pourrait alors faire appel auprès de la commission de discipline et d'éthique, ainsi que du Tribunal arbitral du sport, mais les Blaugrana seraient confrontés à un été d'incertitude, l'impact sur les revenus risquant d'être important en cas d'interdiction.

Laporta souhaitait clairement ne pas détériorer davantage les relations avec l'UEFA et Ceferin, sachant qu'une expulsion de l'Europe pourrait être désastreuse. Cela pourrait également avoir un impact majeur sur les clubs qui se trouvent en dessous, car la cinquième place serait alors qualifiée pour la Ligue des champions si le FC Barcelone était banni.