L'UEFA sanctionne la Juventus, Chelsea, Newcastle et Aston Villa

L'Union européenne de football (UEFA) a annoncé ce mardi avoir infligé des sanctions à plusieurs clubs, dont la Juventus, Newcastle, Aston Villa et Chelsea.

Selon le journal « AS », la première chambre de l’Instance de contrôle financier des clubs (CFCB) a achevé l’évaluation des formations engagées dans les compétitions européennes 2025/2026 et a annoncé ce mardi une série de décisions visant les clubs ne respectant pas les critères de viabilité financière.

La chambre a indiqué que les clubs de Newcastle United (Angleterre), de la Juventus (Italie), de Nice (France), de Santa Clara (Portugal), d’Astana (Kazakhstan) ainsi que le Partizan (Serbie), ne respectent pas le critère des recettes footballistiques, évalué pour la première fois sur une période de trois ans lors de la saison 2025/26. L’évaluation porte sur les exercices financiers clôturant en 2023, 2024 et 2025.

Newcastle United et la Juventus ont conclu un accord de trois ans avec l’instance de contrôle financier des clubs, conformément au cadre réglementaire en vigueur depuis la saison dernière.

La Juventus écope d’une amende de 20 millions d’euros, dont 14 millions sont exigibles immédiatement, tandis que Newcastle doit s’acquitter de 10 millions d’euros, avec un versement initial de 7 millions. Le délai de règlement est fixé à trois ans pour les deux clubs.

Dans le cadre de cet accord, les clubs s’engagent à respecter plusieurs obligations :

s’acquitter d’une amende dont le montant varie selon la gravité de la violation ;

Les deux clubs sont également soumis à des restrictions sur l’inscription de nouveaux joueurs dans leur liste A pour les compétitions européennes. Cette mesure est conditionnelle ou inconditionnelle, saison par saison, selon le respect des engagements pris.

Ils doivent également respecter des objectifs financiers annuels moyens et accepter des mesures financières ou sportives conditionnelles en cas de non-atteinte de ces objectifs, allant de restrictions supplémentaires sur les inscriptions de joueurs à l’exclusion de la prochaine compétition UEFA à laquelle ils se qualifieraient.

La première chambre de l’Autorité de contrôle financier des clubs a également décidé que les clubs d’Aston Villa (Angleterre), de Chelsea (Angleterre), de Newcastle United (Angleterre), de Nottingham Forest (Angleterre), de Nice (France), de Strasbourg (France), AEK Athènes (Grèce), la Fiorentina (Italie) et Fenerbahçe (Turquie) ont enfreint la règle sur les coûts de l’effectif en dépassant le ratio de 70 % pour l’année civile 2025.

En conséquence, chaque club s’est vu infliger une amende proportionnelle au pourcentage de dépassement du seuil autorisé et au montant des dépenses excessives engagées.

Strasbourg a écopé d’une amende de 25 millions d’euros, dont 12 millions immédiatement exigibles, tandis qu’Aston Villa a été sanctionné de 22,5 millions d’euros, avec 15 millions à régler sans délai.

Chelsea écope de 3 M€, dont 2 M€ immédiatement ; Newcastle de 3 M€ et Nottingham Forest de 2,5 M€.

Strasbourg et Aston Villa seront également soumis à une restriction concernant l’inscription de nouveaux joueurs sur leur liste « A » pour la saison 2026/27 des compétitions européennes de clubs.