L’UEFA n’accepte pas les excuses et pousse Infantino vers la sortie

L’UEFA maintient le boycott annoncé de toutes les compétitions de la FIFA, malgré les excuses du président de la FIFA Gianni Infantino. L’instance européenne a indiqué dans un communiqué que les conditions fixées précédemment n’avaient toujours pas été remplies.

L’UEFA exigeait le retrait complet du plan d’investissement controversé de la FIFA. En outre, l’instance réclamait des garanties afin d’empêcher à l’avenir des tentatives similaires de réforme des droits commerciaux autour des grands tournois.

« Les fédérations de l’UEFA ont été très claires sur les conditions liées à la non-participation aux compétitions de la FIFA », écrit l’instance européenne. Selon l’UEFA, la fédération mondiale n’y a pas répondu de manière suffisante.

« Ces conditions n’ont pas été remplies », poursuit le communiqué. « En outre, l’UEFA a clairement indiqué samedi qu’elle avait perdu confiance dans la présidence de Gianni Infantino. Cette position reste inchangée. »

Le boycott concerne toutes les Coupes du monde masculines et féminines, et inclut également la Coupe du monde des clubs. Cette décision pourrait rapidement avoir de lourdes conséquences, puisque la Coupe du monde féminine U20 débute le 5 septembre en Pologne et que des pays européens y participent également.

Infantino a présenté ses excuses mercredi lors d’une réunion d’urgence à Rabat pour le déroulement des événements. Les plans de la FIFA, désormais retirés, visant à organiser différemment les droits commerciaux autour de la Coupe du monde ont malgré tout sérieusement affaibli sa position.

L’UEFA n’a pas été la seule à s’opposer à cette proposition. La CONCACAF, la confédération d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, ainsi que l’AFC, la confédération asiatique, ont elles aussi rejeté les plans de la fédération mondiale.

L’UEFA comme la KNVB parlent désormais d’une rupture de confiance avec le président de la FIFA, âgé de 56 ans. La Serbie, la Suède et le pays de Galles ont par ailleurs retiré leur soutien à une éventuelle réélection d’Infantino en 2027.