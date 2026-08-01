Les pressions se sont intensifiées sur le président de la Fédération internationale de football « FIFA », Gianni Infantino, malgré l'annonce du retrait de son projet de vente d'une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde, dans un contexte de démarches menées par l'Union des associations européennes de football « UEFA » pour mettre fin à son mandat.

Le quotidien britannique « The Telegraph » a indiqué ce samedi que l'« UEFA » a adressé un avertissement à Infantino, lui demandant de démissionner, faute de quoi il s'exposera à une initiative visant à organiser un vote de défiance, de la part des associations membres de la « FIFA ».

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Cette démarche s'appuie sur l'article 25 des statuts de la « FIFA », qui stipule que le Conseil de la Fédération internationale est tenu de convoquer un Congrès extraordinaire si un cinquième des associations membres en fait la demande par écrit, soit 43 associations sur 211.

L'« UEFA » compte à elle seule 55 associations membres, un nombre suffisant pour dépasser cette condition, le Congrès extraordinaire devant se tenir dans les 3 mois suivant la réception de la demande, selon le quotidien français « L'Équipe ».

En cas de tenue du Congrès, un vote aura lieu auquel participeront l'ensemble des 211 associations membres. La destitution du président de la « FIFA » nécessite l'obtention d'une majorité simple, soit plus de 50 % des suffrages valides, ce qui équivaut à 106 voix.

Le quotidien a souligné que 143 associations nationales s'étaient déjà opposées au projet d'Infantino de vendre une part de la Coupe du monde, réparties entre 55 associations de l'« UEFA », 47 de la Confédération asiatique et 41 de la Concacaf.

Il a toutefois précisé que cela ne signifie pas nécessairement que toutes ces associations voteront en faveur de la destitution du président de la « FIFA », si la question est soumise au vote, mais l'« UEFA », qui avait affirmé précédemment avoir perdu confiance en Infantino, semble déterminée à maintenir la pression sur lui.