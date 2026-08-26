La règle du « match interdit » enflamme le tirage au sort de la Ligue des champions : l'UEFA proscrit le duel d'Anfield entre Liverpool et le Real Madrid. Dans une décision sans précédent qui va modifier la physionomie du tirage au sort de la Ligue des champions, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a dévoilé une nouvelle règle qui va priver les amateurs de football de l'une des affiches les plus prestigieuses du continent.

Tous les regards se tourneront demain jeudi vers la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes, où les équipes découvriront leur parcours lors des huit premières rencontres (quatre à domicile et quatre à l'extérieur). Mais le Real Madrid et Liverpool savent déjà que leur confrontation sur la pelouse d'Anfield est impossible cette saison.

La raison tient à une nouvelle règle adoptée par l'UEFA pour éviter une répétition lassante. L'instance cherche à ne pas voir se rejouer le même match sur le même stade lors de trois éditions consécutives. En conséquence, les rencontres disputées deux fois de suite sur le même stade sont écartées du tirage au sort de la troisième édition.

Selon le journal espagnol « Sport », cette règle s'applique parfaitement à la confrontation entre Liverpool et le Real Madrid. Le club madrilène s'est en effet rendu à Anfield lors des deux dernières éditions, s'inclinant 2-0 il y a deux saisons, puis de nouveau 1-0 la saison dernière lors d'un match terne pour la formation merengue. L'UEFA a donc décidé de protéger la compétition d'une répétition du scénario pour la troisième fois.

Mais l'interdiction n'est pas totale

La nouvelle règle comporte une exception intéressante : l'interdiction ne concerne que la tenue du match à Anfield, tandis que la porte reste ouverte pour l'organiser à Santiago Bernabéu. Et comme les deux dernières confrontations se sont tenues en Angleterre, le tirage au sort pourrait bien placer Liverpool sur la route du Real Madrid, mais cette fois à Madrid et non à Liverpool.

Cela signifie que le Real Madrid a la garantie de ne pas effectuer un déplacement périlleux à Anfield, mais qu'il peut toujours recevoir les Reds sur sa propre pelouse.

L'UEFA a précisé que cette règle ne s'applique qu'à la phase de groupes et ne concerne pas les phases à élimination directe. Ainsi, si les chemins du Real Madrid et de Manchester City venaient à se croiser par exemple, malgré leurs confrontations répétées lors des huit dernières éditions, ils devraient s'affronter sans aucune restriction.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »



Quant au Barça, il n'a aucun match « interdit » cette saison, n'ayant pas affronté le même adversaire deux fois de suite sur le même stade lors des deux dernières éditions. Mais la règle commencera à s'appliquer à lui à l'avenir : s'il affronte le Paris Saint-Germain à domicile cette année à Montjuïc, après le match de la saison dernière, il lui sera interdit de le retrouver de nouveau lors de la saison 2027-2028.