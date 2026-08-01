Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), fait face à une pression croissante de la part de l'Union européenne de football (UEFA), après que cette dernière lui a signifié qu'il devait quitter son poste ou s'exposer à un vote de défiance susceptible d'entraîner sa destitution.

Selon le quotidien britannique « Telegraph », les 55 fédérations nationales membres de l'UEFA sont prêtes à voter contre le maintien d'Infantino s'il refuse de démissionner, alors que la confédération continentale n'a besoin que du soutien de 43 fédérations seulement pour convoquer un vote officiel de défiance.

L'UEFA avait publiquement fait part de sa perte de confiance dans la direction d'Infantino, réclamant un changement radical au sein de la Fédération internationale, et ce après que le président de la FIFA a été contraint de renoncer à son projet controversé « FIFA Forward Enterprise », qui visait à créer une nouvelle entité commerciale et à permettre la vente d'une part des droits de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

La position de l'Union européenne est intervenue après une vague de contestation étendue au sein de la famille du football, ainsi qu'une fronde dans les couloirs de la FIFA, où certains employés ont qualifié le projet de tentative de « tuer l'âme du jeu ».

La Fédération anglaise de football s'est ralliée à la position de l'UEFA, affirmant son soutien total aux revendications de la confédération continentale en faveur d'un examen approfondi de la direction de la FIFA et de ses mécanismes de gouvernance.

La Fédération anglaise a déclaré dans un communiqué : « Nous soutenons pleinement la position de l'UEFA. Le moment est venu de procéder à un examen approfondi et rigoureux de la direction et de la gouvernance de la FIFA, afin de garantir que le football mondial soit géré en toute transparence, dans l'intérêt des 211 fédérations nationales, en plaçant l'avenir du jeu à long terme au cœur des décisions. »