L'opinion de Samir Nasri sur Zidane au PSG

Après son départ du Real Madrid, Zidane a été lié à plusieurs équipes, dont Manchester United et le PSG, mais beaucoup affirment que l'entraîneur français ne rejoindrait jamais le club de Ligue 1 en raison de son passé marseillais, les deux équipes étant des rivaux féroces en France.

"Cela ne me semblerait pas si étrange. Je ne trouverais pas étrange que Zidane entraîne le PSG", a déclaré Nasri à RMC Sport.

"C'est son métier. De plus, il ne faut pas oublier qu'il a une bonne relation avec les Qataris. Il a également montré qu'il sait comment prendre soin et gérer les égos des grands joueurs.

"Il a été le premier entraîneur à obtenir de Cristiano Ronaldo qu'il accepte de se reposer un peu. Et c'est quelqu'un qui a une légitimité dans le football. Quand un type comme Zidane dit à Neymar ou [Kylian] Mbappe de faire ceci ou cela, ils seront plus attentifs que si un autre entraîneur leur dit. De plus, cela pourrait faire en sorte que Mbappe renouvelle finalement son contrat et reste au PSG la saison prochaine."

Après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils ont fait l'objet d'un rapprochement avec Zidane, mais ce dernier n'est pas intéressé pour entraîner l'équipe de Premier League pour le moment.

Manchester United a également placé Mauricio Pochettino sur son radar, mais l'entraîneur argentin a un contrat avec le PSG et ne serait libéré que dans le cas où United paierait 12 millions d'euros comme compensation au club français.