L'opération sauvetage : Mourinho réclame une solution urgente à la crise récurrente du Real Madrid

La défense du Real Madrid continue de souffrir de la crise des blessures qui la poursuit depuis les deux dernières saisons, plaçant l'entraîneur portugais José Mourinho dans une situation délicate avant le début de la préparation pour la nouvelle saison, après s'être retrouvé sans aucun défenseur central de l'équipe première disponible pour le premier match amical face à la Fiorentina.

Une crise persistante

Le poste de défenseur central est devenu l'un des principaux points faibles du Real Madrid ces dernières années, la crise ayant commencé à s'aggraver depuis la saison 2024-2025, lorsque le club a perdu trois de ses éléments les plus en vue dans son secteur défensif sur une courte période.

Le Brésilien Éder Militão fut la première victime, après avoir subi en novembre 2024 une rupture du ligament croisé antérieur accompagnée d'une lésion des ménisques du genou, avant que David Alaba et Antonio Rüdiger ne le rejoignent en fin de saison, après avoir subi tous deux des blessures au ménisque du genou gauche à quelques jours d'intervalle.

Ces blessures ont provoqué l'effondrement des options défensives du Real Madrid, contraignant alors l'entraîneur italien Carlo Ancelotti à chercher des solutions temporaires, en s'appuyant sur Aurélien Tchouaméni au poste de défenseur central à différentes périodes, en plus de faire monter Raúl Asencio depuis l'équipe de Castilla et de donner sa chance au jeune Jacobo Ramón.

Mais la crise n'a pas trouvé de solution la saison suivante, malgré les tentatives du club d'améliorer la situation au sein du staff médical, après avoir engagé début janvier Niko Mihić pour prendre en charge le nouveau poste de responsable médical, quelques jours avant le départ de Xabi Alonso.

Malgré ces changements, les difficultés du secteur défensif se sont poursuivies, Militão ayant subi une nouvelle blessure, une forte déchirure du muscle biceps fémoral, qui l'a contraint à subir une opération chirurgicale et à suivre un programme de rétablissement dont il fait toujours l'objet à ce jour.

Alaba a également souffert d'une série de rechutes en raison de problèmes au mollet, tandis que Rüdiger a été absent pendant une longue période allant jusqu'à deux mois en raison de douleurs musculaires et de problèmes au genou, ce qui l'a contraint à se rendre à Londres pour suivre un traitement particulier sous la supervision d'un spécialiste.

Le défenseur allemand a suivi un programme de rééducation comprenant des injections et un travail physique minutieux sous la supervision de son propre staff, avant de revenir sur les terrains, mais son état physique requiert une gestion précise et de ne pas lui imposer un grand nombre de matches.

Le jeune défenseur Dean Huijsen, récemment arrivé au Real Madrid, n'a pas non plus échappé à la malédiction des blessures, les problèmes physiques l'ayant privé de participation à 13 matches lors de sa première saison sous le maillot du club merengue.

Un casse-tête défensif avant le début de la saison

Cette crise pèse sur le début du nouveau projet de Mourinho avec le Real Madrid, après que l'entraîneur portugais a découvert, avant le premier test amical face à la Fiorentina, qu'il ne disposait d'aucun défenseur central prêt de l'équipe première.

Huijsen est absent en raison de quelques gênes physiques, ce qui l'a maintenu dans la capitale espagnole, tandis que Raúl Asencio a subi une blessure au muscle droit fémoral qui l'éloignera entre 4 et 6 semaines, lui faisant perdre l'intégralité de la préparation.

De plus, Ibrahima Konaté n'a pas encore rejoint l'équipe, en raison d'une période de repos accordée après sa participation à la Coupe du monde, son retour étant attendu demain dimanche, tandis que Rüdiger, revenu il y a seulement quelques jours, a besoin de retrouver sa condition physique.

Quant à Militão, il poursuit toujours son long processus de rétablissement, avec des prévisions selon lesquelles il ne reviendrait pas avant plusieurs mois.

Mourinho réclame une solution rapide

Dans ces conditions, Mourinho sera contraint de s'appuyer sur le duo de jeunes Lamine Fati et Joan Martínez pour diriger la défense, le même duo avec lequel Castilla a disputé les compétitions de la saison dernière lors de sa lutte pour la montée.

Cette situation offre une occasion en or à ce jeune duo de prouver ses capacités, mais elle reflète en même temps l'ampleur de la crise que traverse le Real Madrid à ce poste, ainsi que son besoin urgent d'un renfort défensif solide.

Selon le journal espagnol « Marca », au vu de la situation actuelle, Mourinho a demandé à la direction du club merengue la nécessité de recruter un nouveau défenseur central, malgré la venue d'Ibrahima Konaté.

Le journal a précisé que l'entraîneur portugais estime, depuis son arrivée à Madrid, que le poste de défenseur central a besoin d'être renforcé par un joueur de haut niveau, notamment avec la persistance des doutes liés à l'état physique des éléments actuels.

Mais conclure un nouveau transfert nécessite le départ d'un joueur, et c'est ici qu'apparaît le nom de Raúl Asencio, considéré comme le candidat le plus probable à un départ du club cet été.

Le Real Madrid souhaite vendre Asencio afin de libérer une place dans l'effectif et de financer le recrutement d'un défenseur de classe mondiale, et bien que sa récente blessure puisse influencer le calendrier de l'opération, elle ne modifie pas de manière significative les plans du club.

Le mois d'août sera décisif dans ce dossier, l'avenir de la défense du Real Madrid dépendant de la capacité du club à mettre fin à cette crise restée ouverte depuis plus de deux ans, et à rétablir la stabilité dans un secteur qui souffre de blessures à répétition.