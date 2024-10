L'OM vole au secours de De Zerbi après des plaintes sur l'utilisation des jeunes

L’OM a réagi, mardi, aux plaintes sur l’utilisation des jeunes par Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille réalise un début de saison prometteur. Même s’il a connu des contre-performances lors des deux dernières journées, le club pointe toujours à la 3e place de Ligue 1 avec ses 14 points. Si Roberto De Zerbi a tout le contrôle sur son équipe, le technicien italien agace certains en raison notamment du temps de jeu accordé aux jeunes de l’effectif. Mais l’entraineur de l’OM peut toujours compter sur le soutien de ses dirigeants.

Le temps de jeu des espoirs de l’OM réduit par De Zerbi

L’OM s’est montré très actif sur le marché des transferts avec pas moins de douze joueurs recrutés, cet été. En parallèle, le club phocéen a également témoigné sa confiance à son centre de formation en promouvant quelques jeunes en équipe première. Il s’agit entre autres de Darryl Bakola (16 ans), Enzo Sternal (17 ans) et Keyliane Abdallah (18 ans).

Cependant, après 7 journées de Ligue 1, le premier n’a toujours pas joué en équipe première alors que les deux derniers, entrés en jeu contre Brest lors de la première journée, cumulent seulement 13 minutes de jeu. En plus de ne pas les faire jouer, Roberto De Zerbi ne permet pas à ces jeunes de s’illustrer avec les U19 de l’OM en réserve. Une situation qui inquiète l’entourage de plusieurs d’entre eux, sondé par La Provence.

« Si ça dure, est-ce qu’un garçon cantonné à la réserve, mais qui enchaînera les matchs, n’aura pas plus progressé en fin de saison ? », se plaint un proche de l’un des jeunes avant de calmer le jeu. « Là, ça va mieux, ils recommencent tous à jouer, retrouvent de l’intensité, le rythme, leur niveau. Au début, ils étaient largués physiquement… », confie-t-il au journal provençal.

L’OM à la rescousse de Roberto De Zerbi

Ces plaintes sur l’utilisation des jeunes par Roberto De Zerbi ont logiquement été entendus par les responsables du club phocéen. L’Olympique de Marseille reconnait que le temps de jeu de ses jeunes cette saison est inquiétant, mais ne compte pas brûler les étapes avec ces derniers.

« Le temps de jeu, à cet âge, est le paramètre le plus important. Ils doivent s’habituer aussi aux impacts mis par les adultes. Après, il ne faut pas non plus les envoyer dans des bourbiers, risquer une blessure. On essaie de réduire les risques, tout en répartissant les minutes », explique un responsable de l’OM dans les colonnes du journal.