L'OM se plaint officiellement de l'arbitre du match contre le Panathinaïkos

a déposé une réclamation auprès de l'UEFA concernant l'arbitrage lors de sa défaite en qualification pour la C1 contre le Panathinaïkos.

L'équipe olympienne a été éliminée aux tirs au but après une série de décisions contestées. Au match aller, Geoffrey Kondogbia a été expulsé, et leurs adversaires ont bénéficié d'un penalty en fin de match pour égaliser après un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui avait permis aux Marseillais de se qualifier quelques minutes plus tôt. Selon L'Equipe, le problème de Marseille semble être celui de la régularité.

Les Marseillais ont contesté un certain nombre de décisions lors du match retour, rapporte L'Equipe. Il s'agit notamment de l'octroi d'un penalty, que Fotis Ioannidis a transformé à la neuvième minute du temps additionnel, ce qui a entraîné une prolongation et, en fin de compte, une séance de tirs au but.

Le premier tir au but de l'équipe de Ligue 1 a été manqué par Matteo Guendouzi, et l'équipe adverse a réussi cinq tirs au but sur cinq, ce qui lui a permis de se qualifier. Les Marseillais sont mécontents que le penalty du Panathinaïkos ait été accordé à la suite d'un contrôle de la VAR, alors que leur propre appel avait été rejeté.

L'OM a été relégué en Europa League pour cette saison suite à cette défaite. Le Panathinaïkos peut quant à lui se qualifier pour les phases de groupe de la Ligue des champions s'il remporte un barrage contre Braga.