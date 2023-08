L'OM exfiltre un premier indésirable

Après avoir conclu plusieurs arrivées ces derniers jours, l’Olympique de Marseille doit dégraisser. Un joueur important a été invité à partir..

Troisième lors du dernier exercice de Ligue 1 avec en prime une qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est dans une nouvelle phase. Celle de retrouver une stabilité sur plusieurs années surtout après le récent départ de son ex-entraîneur Igor Tudor. S’inscrivant dans cette dynamique, les dirigeants phocéens sont allés chercher un entraîneur ambitieux dans le jeu, Marcelino et des renforts sur le plan offensif. Et s’il y a des arrivées, il est nécessaire de vendre au risque de s’exposer à un déséquilibre budgétaire qui peut s’avérer préjudiciable au club. Dans cette dynamique, la direction phocéenne est décidée à trouver une porte de sortie à Ruslan Malinovskyi.

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a bouclé les arrivées de deux internationaux africains. Il s’agit de l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang et du jeune prodige sénégalais Iliman N’diaye. Si le premier s’est engagé en agent libre avec la formation marseillaise, le second est arrivé en provenance de Sheffield United en Angleterre pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros et un contrat de 3 ans. Ces arrivées dans le secteur offensif poussent les dirigeants marseillais à opérer des ventes. Selon Fabrizio Romano, l’international ukrainien Ruslan Malinovski devrait quitter la Cannes Bières dans les jours à venir pousser à la sortie par le technicien espagnol Marcelino.

Le journaliste italien précise que le milieu de terrain est pisté par le FC Torino en Italie. Le milieu défensif serait également suivi par Besiktas en Turquie.

Alexis Sanchez ne reviendra pas

Outre Malinovski, l’aventure du chilien Alexis Sanchez à l’OM touche définitivement à sa fin. Alors que son contrat avec l’OM est arrivé à terme le 1er juillet dernier, le joueur de 34 ans ne prolongera pas avec l’OM comme l’a semblé annoncé Pablo Longoria ce vendredi en conférence de presse en marge de la présentation de Pierre Emerick Aubameyang et de Geoffrey Kondogbia.