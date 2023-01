L’OM en feu, Riolo prévient le PSG pour le titre

L’Olympique de Marseille n’a plus que cinq points de retard sur le PSG, et le club phocéen doit absolument croire au titre selon Daniel Riolo.

5 points. Tel est l’écart entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain après la 19e journée, qui a vu les Phocéens triompher de Lorient (3-1) et les Franciliens tomber à Rennes (0-1). Il reste donc 19 journées à jouer, et une question à poser : l’OM joue-t-il le titre ?

L’OM doit croire au titre

Pour Daniel Riolo, ce serait une erreur de ne pas y croire. "Ce serait une grosse erreur pour l'OM de ne pas penser au titre... Je les vois très bons depuis le mois d'août, pas depuis quelques semaines seulement. (...) Il y a eu quelques échecs, mais tu sais ce que l’équipe fait sur le terrain. (...) Les polémiques autour de Payet ou sur des mini-tensions ont vite été balayées. Longoria - Tudor, ça marche parfaitement bien. Tudor a rapidement eu la main sur son effectif, il a super bien géré", a-t-il estimé.

"Alors, oui, ils sont dégagés de la Coupe d'Europe, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Mais tu peux aussi la transformer en positif parce que tu vas jouer un match par semaine et quand tu les vois sur le terrain, face à Lorient par exemple, ils les ont écrasés, comme un rouleau compresseur", a ajouté Riolo.

Un Classique crucial pour Riolo

"Ils ont cinq points d'écart (de retard sur le PSG, et deux sur Lens, ndlr), c'est donc impossible de ne pas y penser. Quand tu joues de cette façon-là, et quand tu vois le PSG aujourd'hui, si tu reprends deux points d'ici à la confrontation du 26 février, tu peux jouer un Classico qui peut valoir la première place", a-t-il conclu.