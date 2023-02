L'OM candidat au titre? Igor Tudor annonce la couleur

À la veille de la rencontre contre Toulouse, Igor Tudor a fait le point sur la saison de l'OM, ses joueurs et les objectifs à réaliser.

Défaits à domicile par Nice (1-3), les Marseillais s'étaient bien repris le week-end passé en disposant de Clermont grâce à un doublé d'Alexis Sánchez (0-2). Un succès qui avait permis de revenir à 5 points du PSG suite à la défaite parisienne à Monaco (3-1). Une configuration que les Phocéens aimeraient rééditer sur le terrain de Toulouse alors que les leaders recevront, plus tôt dans la journée, une dangereuse équipe de Lille. Ce samedi, Igor Tudor participait à la traditionnelle conférence de presse pour préfacer la rencontre et la suite de la saison marseillaise.

Préfacer la rencontre, préparer la saison

Au match aller, l'OM avait étrillé Toulouse 6-1. Mais ce dimanche, Igor Tudor s'attend à une toute autre opposition : « Il va falloir attention sur toutes les phases face à Toulouse. Comme je l'ai déjà dit le résultat d'il y a un mois était un peu exagéré. En Ligue 1 toutes les rencontres sont difficiles, il faudra être meilleur qu'eux dans tous les secteurs. » L'entraîneur croate en a profité pour parler de son objectif pour le reste de la saison : « Je veux qu'on enchaîne les bons résultats, qu'on gagne tous nos matchs. » Une série qui permettrait aux Marseillais de remporter au moins un titre en fin de saison (la Coupe de France).

Après avoir énormément enchaîné de rencontres, l'OM a pu bénéficier d'une semaine de repos. Une aubaine pour Tudor : « C'est vrai, on a récupéré pendant cette semaine de repos. On a beaucoup travaillé. On a aussi récupéré mentalement, pour mieux repartir face à une équipe difficile. Généralement, on a souvent les mêmes 15/16 joueurs. Quand on joue tous les 7 jours, ce sont les meilleurs de la semaine qui vont jouer. Cette semaine on a connu pas mal de pépins avec certains joueurs. »



Des retours attendus et l'importance du public



Et en parlant de pépins physiques, Igor Tudor a profité de cette conférence de presse pour annoncer le retour de certains absents. Parmi eux, Nuno Tavares et Éric Bailly : « [Bailly] est un garçon avec beaucoup d'expérience, ce qui facilite beaucoup de choses. C'est une vraie valeur ajoutée pour l'équipe. J'espère pouvoir compter sur lui jusqu'à la fin de saison. » Il a aussi tenu à louer le jeune Issa Kaboré : « C'est un garçon en or et qui veut toujours progresser. Quand j'ai besoin de lui, il est toujours prêt. »



Tudor a ensuite été interrogé sur la différence de niveau quand l'OM évolue au Vélodrome ou à l'extérieur. L'entraîneur croate a avoué ne pas s'en soucier : « Je n'y pas pense pas pour tout vous dire. L'important pour moi est que l'équipe remporte chaque match. C'est vrai que l'atmosphère à domicile stimule les adversaires à mieux jouer. » Il a tout de même insisté sur l'importance du soutien des supporters : « Évidemment, c'est quelque chose qui pousse les joueurs encore plus. Quand il y a une bonne relation entre les joueurs et les supporters c'est positif. »