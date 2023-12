L’OM blinde l’une de ses pépites

L’Olympique de Marseille vient de fermer la porte aux prétendants de l’une de ses pépites avant le début du prochain mercato.

Avenir de l’Olympique de Marseille, François Régis Mughe a eu la confiance de ses dirigeants marseillais. Le club du Sud de la France vient de prolonger le contrat de son jeune attaquant pour une année supplémentaire.

Mughe prolonge jusqu’en 2028

Arrivé au sein de l’équipe première de l’Olympique de Marseille à l’été 2023 en provenance de la réserve, l’ailier droit camerounais de 19 ans, dont le contrat expire en 2027, vient de prolonger son bail chez les Phocéens. A travers un communiqué sur son site internet, ce mardi 19 décembre 2023, le club marseillais annonce la nouvelle.

« François Mughe a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille et est désormais lié aux couleurs olympiennes jusqu’en 2028 », indique la note officielle de l’Olympique de Marseille.

Arrivé à l'été 2022 au sein du centre de formation olympien, l’ailier de 19 ans a prolongé d’une saison, soit jusqu'en 2028, son contrat avec l’OM. Passé par les équipes U19 et National 3, l’international U23 camerounais compte déjà 9 apparitions et un but en compétition officielle avec l’équipe première de l’OM.

Héros de fin de rencontre du malheureux quart de finale de Coupe de France perdu contre Annecy le 1er mars 2023 (2-2, défaite 6-7 aux tab), le jeune attaquant camerounais avait marqué son premier et unique but, sous les ordres d'Igor Tudor après des débuts convaincants avec les U19 et l'équipe réserve.

Mughe, une valeur sûre pour Song à la CAN ?

Âgé de 19 ans, François Régis Mughe pourrait faire office d’une convocation avec l’équipe camerounaise en janvier prochain pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, que se jouera en Côte d’Ivoire. L’ancien de l’Ecole de Football Brasseries du Cameroun était un profil très apprécié de l’ex-coach de l’OM, Marcelino.

Ce dernier lui avait fait une totale confiance. En effet, il a disputé quatre des cinq matchs du technicien espagnol. Cette saison, Mughe a disputé cinq matchs en Ligue 1 de France avec l’OM. Il a aussi fait une apparition en Ligue des champions et autant en Ligue Europa. Au total, il compte 7 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille cette saison. Rigobert Song pourrait faire entrer le jeune attaquant dans la cour des grand en janvier.