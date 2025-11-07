L'OM a un nouveau concurrent de poids pour Mainoo

Le jeune homme de 20 ans avait fait une entrée fracassante en Premier League, impressionnant par son assurance et sa maturité. Mais aujourd'hui, il se retrouve sur le banc et pourrait envisager un départ lors du mercato hivernal.

Mainoo sous-estimé à Old Trafford

Issu du centre de formation très réputé de United, Mainoo n'a disputé que huit matchs cette saison, dont un seul en tant que titulaire : lors de la déroute en Carabao Cup face à Grimsby Town, pensionnaire de League Two. Le système en 3-4-3 rigide de Ruben Amorim ne lui a laissé aucune place, le reléguant sur le banc. Malgré les appels à un prêt cet été, le club a bloqué toutes les propositions, insistant sur le fait qu'il devait avoir un rôle important à jouer. Mais à mi-saison, son rôle s'est réduit à de brèves apparitions et à de vaines promesses.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, West Ham a fait une offre concrète pour obtenir le prêt de Mainoo en janvier. Surtout, ils lui offrent quelque chose que Manchester United ne peut pas lui garantir : du temps de jeu.

Dans son podcast quotidien, Romano explique : « Mainoo souhaitait être prêté en fin de mercato estival, mais Manchester United et Ruben Amorim s'y sont opposés. Mainoo ne joue pas régulièrement, c'est pourquoi il souhaite un prêt. West Ham est intéressé et lui offre du temps de jeu garanti. »

Pour Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de West Ham, Mainoo répond à un besoin criant. Le technicien portugais recherche un milieu de terrain dynamique, capable de porter le ballon, d'imposer le rythme et de casser les lignes.

Naples entre dans la course, Conte cherchant à renforcer son milieu de terrain.

Mais West Ham n'est pas le seul club sur les rangs. En Italie, Naples a relancé son intérêt pour le jeune espoir anglais. Le champion en titre de Serie A, désormais entraîné par Antonio Conte, recherche activement des renforts au milieu de terrain suite à la blessure à la cuisse de Kevin De Bruyne. Selon Sky Sports, l'intérêt de Naples pour Mainoo est bien réel et des discussions sont déjà en cours concernant un éventuel prêt en janvier, assorti d'une option d'achat. Manchester United serait ouvert à un compromis et accepterait un prêt, mais exclurait un transfert définitif en janvier. L'accord proposé permettrait à Naples d'accueillir Mainoo en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat en 2026, en fonction de son temps de jeu et de ses performances.

Il semblerait que Mainoo soit attiré par la perspective de travailler sous les ordres de Conte. L'idée de jouer aux côtés de Scott McTominay, un autre joueur issu du centre de formation de United qui brille désormais en Italie, ne fait qu'accroître son attrait. De plus, United préférerait le prêter à l'étranger plutôt que de renforcer un rival de Premier League. Cette position complique la tâche de West Ham. La direction du club aurait écarté plusieurs options nationales, laissant Naples en tête de liste si Manchester United campe sur ses positions.