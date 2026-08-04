Le Paris Saint-Germain s'apprête à présenter une offre officielle au Barça dans les prochains jours pour s'attacher les services de l'attaquant espagnol Ferran Torres, dans le cadre d'un transfert que le club parisien cherche à boucler entre la fin de la semaine en cours et le début de la semaine prochaine, afin d'éviter que le joueur ne reprenne les entraînements avec le club catalan, ce qui pourrait compromettre l'opération.

Selon le journaliste Matteo Moretto, cité par le quotidien catalan Sport, le Paris Saint-Germain a réalisé des progrès notables dans les négociations avec le joueur depuis le premier contact établi durant la Coupe du monde, lorsque Ferran a accepté d'écouter l'offre du club parisien. Le club français est confiant dans sa capacité à parvenir à un accord, malgré l'absence d'un accord définitif du joueur pour l'instant.

Une offre financière en attente de la réponse de Ferran

Le quotidien a précisé que Ferran Torres dispose déjà d'une offre financière du PSG et qu'il doit répondre dans les prochains jours pour lancer les démarches officielles, le club parisien estimant que tout sera bouclé prochainement.

Le club français met tout en œuvre pour conclure rapidement l'affaire, non pas en raison de la concurrence d'autres équipes malgré l'intérêt que suscite le joueur en Premier League, mais pour éviter de le mettre sous pression après son intégration dans le dispositif d'entraînement du Barça avec le début de la nouvelle saison.

Le Barça réclame des éclaircissements

Jusqu'à présent, aucun contact officiel n'a eu lieu entre les deux clubs, et les agents du joueur n'ont informé le Barça d'aucune évolution, le club catalan suivant tout ce qui est publié dans les médias au sujet de l'avenir de son attaquant.

Il règne un mécontentement dans les coulisses du club catalan concernant les récentes déclarations de Ferran et la manière dont son départ éventuel est géré. Le Barça réclame que les choses soient clarifiées : s'il existe une offre concrète, elle doit être précise et détaillée afin de prendre une décision définitive quant à son départ ou non.

Les voix se multiplient au sein du club catalan en faveur du maintien de Ferran Torres, notamment en l'absence d'une offre officielle à ce stade.

Une décision déterminante après le retour des États-Unis

Ferran Torres se trouve actuellement aux États-Unis pour assister à des événements promotionnels, et il pourrait prendre sa décision définitive dès son retour en Espagne dans les prochains jours.

À Paris, on estime que le joueur est sur la bonne voie vers un transfert, tandis que le Barça poursuivra son plan alternatif : il lui présentera une offre de prolongation de contrat avec un gel de son salaire à compter du mois de septembre prochain.

Si Ferran accepte l'offre, il restera dans les rangs du club catalan ; s'il refuse, le Barça tentera de le placer sur le marché des transferts, et l'intérêt du Paris Saint-Germain pourrait faciliter les choses, mais c'est à l'attaquant de franchir la prochaine étape.

Le Barça réclame 55 millions d'euros

Aucun chiffre officiel n'a encore été avancé entre les deux clubs, car le joueur n'a pas donné son accord définitif pour partir, mais ce que confirme le Barça, c'est sa volonté d'obtenir 55 millions d'euros au minimum en échange de Ferran Torres, soit le montant même que le club catalan avait investi pour le recruter en provenance de Manchester City.

Bien qu'il ne reste plus qu'une seule année au contrat du joueur, le Barça estime que les attaquants sont très prisés sur le marché des transferts, ce qui justifie une telle demande.