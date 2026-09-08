L'attaquant colombien Luis Suárez, joueur du Sporting Portugal, est entré dans le cercle des intérêts du FC Barcelone au cours des dernières semaines du mercato estival, bien qu'il n'ait pas figuré parmi les grands noms évoqués au début du marché, son nom se retrouvant de manière inattendue associé au club catalan.

Selon le journal espagnol « Sport », cet intérêt s'inscrit dans le cadre de la recherche par la direction du Barça d'un plan alternatif au cas où le transfert de Julián Álvarez ne se concrétiserait pas, ce qui s'est effectivement produit par la suite. Le club a alors passé le marché au peigne fin en quête d'options pour renforcer le poste d'avant-centre pur, et le nom de Luis Suárez a émergé parmi les candidats potentiels.

L'attaquant colombien a séduit la direction sportive du Barça menée par Deco, selon ce qu'a précisé le journaliste Fabrizio Romano, mais l'affaire n'est pas allée au-delà d'un simple intérêt. En effet, le montant de la clause libératoire, qui s'élève à 80 millions d'euros, et le refus du Sporting Portugal de baisser le prix d'un joueur considéré comme un élément essentiel de son effectif, au point d'avoir décliné d'énormes offres de la Premier League anglaise et du championnat saoudien, ont rendu difficile la transformation de l'intérêt du Barça en démarches plus sérieuses.

Luis Suárez a prouvé qu'il possédait un sens du but très aiguisé, quelles que soient les opinions à son sujet, et ses statistiques de la saison dernière confirment cette réalité, puisque le buteur colombien a inscrit 38 buts et délivré 9 passes décisives en 53 matches disputés dans les différentes compétitions.

Ces statistiques remarquables ont été réalisées malgré le classement du championnat portugais à un rang inférieur aux grands championnats européens, car atteindre un tel bilan n'est pas chose aisée, d'autant que 5 de ces buts ont été marqués en Ligue des champions, la grande compétition continentale qui rassemble les meilleurs clubs mondiaux.

Luis Suárez continue de viser des chiffres plus élevés cette saison, après avoir rejoint tardivement la préparation du Sporting Portugal en raison de sa participation avec la sélection colombienne à la Coupe du monde. Il a ainsi débuté les deux premiers matches du championnat portugais sur le banc, avant de retrouver une place de titulaire à partir de la troisième journée et de retrouver avec elle son efficacité au poste d'avant-centre pur.

L'attaquant colombien traverse actuellement une excellente période sur le plan offensif, avec 4 buts inscrits lors de ses 3 derniers matches, après avoir fait trembler les filets d'Alverca, marqué un doublé face à Rio Ave, puis renoué avec le but et délivré une passe décisive le week-end dernier face à Nacional, ce qui confirme qu'il fait partie des attaquants dotés de l'instinct du buteur et prouve une nouvelle fois que la direction sportive du Barça avait vu juste.



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