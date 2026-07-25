L'obsession de Zidane le place face à un défi passionnant en dehors des terrains

Zinedine Zidane fera son retour dans l'exercice de la communication avec les médias lorsqu'il prendra officiellement ses fonctions de nouveau sélectionneur de l'équipe de France.

Le quotidien "L'Équipe" indique que Zidane devra relever un nouveau défi médiatique, car il est peu bavard et doté d'une personnalité réservée.

Alors que de nombreux entraîneurs ont l'habitude des conférences de presse quotidiennes et des déclarations répétées, Zidane a toujours eu une approche différente des médias. Il a bâti sa carrière sur la réserve, mais il a appris au fil des années à faire passer ses messages avec davantage de clarté.

Un proche de Zidane confie : "Il est obsédé par le choix des mots". L'entraîneur français pèse en effet chaque expression avec le plus grand soin avant de la prononcer, pleinement conscient que la moindre de ses déclarations peut se transformer en une une dans les médias du monde entier.

Durant ses deux passages au Real Madrid, la manière dont Zidane traitait avec la presse a évolué progressivement. Au début, il avait tendance à donner des réponses courtes et laconiques, mais il est devenu plus à l'aise avec le temps, aussi bien en français qu'en espagnol, au point de mieux savoir expliquer ses idées et ses positions.

Malgré cela, il n'a jamais perdu ce côté réservé qui le caractérise. Il n'aime pas susciter la polémique et ne cherche pas à occuper le devant de la scène médiatique. Il préfère laisser parler les résultats. Ses accomplissements, et notamment le fait d'avoir mené le Real Madrid à trois titres consécutifs en Ligue des champions, l'ont aidé à imposer le respect sans avoir besoin de longs discours.

Avec son retour sur le devant de la scène, il devra désormais gérer sa relation avec les médias français dans un contexte totalement différent. Diriger une sélection nationale signifie être en permanence confronté à l'opinion publique, répondre aux questions sur les choix techniques, gérer les crises et commenter les performances des joueurs, le tout sous le regard constant des médias.

Le statut particulier de Zidane en France amplifie par ailleurs l'ampleur du défi. Il n'est pas simplement un nouveau sélectionneur, mais l'un des plus grands sportifs de l'histoire du pays, si bien que chacun de ses mots fera l'objet d'analyses et d'interprétations.

Sa première apparition médiatique en tant que sélectionneur de l'équipe de France constituera un véritable test. Après cinq années loin des terrains, Zidane retrouvera l'estrade des conférences de presse, où l'attend un nouveau défi tout aussi important que les défis sportifs : la manière d'utiliser ses mots.

Pour un homme qui a construit une partie de sa légende sur le silence, la période à venir exigera de lui de trouver l'équilibre entre la réserve qui le caractérise et la communication qu'impose la responsabilité de diriger l'équipe de France.