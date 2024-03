L'objectif très ambitieux de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid est bien parti pour reconquérir le titre de champion de la Liga cette saison.

Il compte actuellement six points d'avance sur son premier poursuivant, Gérone, et huit sur le FC Barcelone, qu'il rencontrera pour la troisième fois (deuxième en Liga) en avril au Santiago Bernabéu, vers la fin du mois d'avril.







Les Blancos ont cinq matches de championnat à disputer avant cette rencontre, et pendant ceux-ci, ils peuvent mettre fin aux espoirs de Barcelone (ou de Gérone) de les rattraper. C'est ce que souhaite l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui vise un parcours sans faute pour son équipe au cours des prochaines semaines.





Selon Diario AS, Ancelotti a mis son équipe au défi de remporter ses cinq prochains matches en Liga, contre Valence, le Celta Vigo, Osasuna, l'Athletic Club et Majorque. Cela leur permettrait d'atteindre 80 points avant le Clasico, et trois points lors de ce match pourraient même leur permettre de s'emparer du titre.





Le Real Madrid aborde un moment clé de sa saison. Il aura l'ambition de terminer la campagne en remportant la Liga et la Champion League, et sa quête se poursuivra dans les semaines à venir.