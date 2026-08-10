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Hussein Hamdy

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L'objectif de Barcelone et d'Arsenal a un pied à l'Atlético Madrid

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Aucune place pour la trahison

L'Atlético Madrid s'est rapproché de la signature de l'une des cibles du Barça lors de ce mercato estival.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Cristian Romero est aux portes de l'Atlético Madrid. L'accord se rapproche, une nouvelle offre devant être envoyée prochainement à Tottenham. »

Et d'ajouter : « Romero a donné son feu vert à un transfert à l'Atlético, et les discussions entre les deux clubs entrent dans leur dernière phase. »

Il a poursuivi : « Tottenham n'a jamais envisagé de vendre Romero à son voisin Arsenal. Quant au Barça, il maintient sa priorité sur le dossier Rodri, et il n'existe pour l'heure aucune offre pour recruter le défenseur de Tottenham. »

À noter que de nombreux rapports ont confirmé que Romero fait partie des options du Barça pour renforcer sa défense, après le transfert de Ronald Araujo à Liverpool sous forme de prêt durant cet été.

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