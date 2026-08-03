Le club d'Al-Ittihad poursuit ses démarches avec force durant le marché des transferts estival, dans le but de renforcer ses rangs avec des éléments capables d'apporter un plus lors de la nouvelle saison. Le club est ainsi tout proche de conclure une nouvelle recrue en provenance d'Espagne, après que ses négociations avec Almería sont parvenues à un stade avancé en vue de recruter le milieu de terrain sénégalais Dion Lopy.

Des sources exclusives ont révélé au journal « Arriyadiyah » qu'Al-Ittihad est parvenu à un stade avancé des négociations avec Almería pour le recrutement de Dion Lopy, par le biais d'un contrat de quatre ans, dans le cadre du renforcement de l'équipe première de football avant le début de la nouvelle saison.

Les sources ont ajouté que les pourparlers entre les deux clubs ont connu une avancée importante ces derniers jours, ce qui rend le transfert du joueur vers les rangs du « Doyen » durant l'actuelle période des transferts estivaux tout proche.

De son côté, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, a écrit sur son compte de la plateforme « X » : « Al-Ittihad parvient à un accord de principe avec Almería au sujet du joueur Dion Lopy. »

Et d'ajouter : « La valeur de la transaction s'élève à 19 millions d'euros, en plus d'une clause accordant au club vendeur un pourcentage de 10 % de la valeur de la revente à l'avenir. La date de la visite médicale a été fixée et les démarches administratives sont en cours de finalisation. »

Selon le site « Transfermarkt », la valeur marchande de Dion Lopy est estimée à environ 15 millions d'euros, ce qui reflète le statut dont jouit le joueur sur le marché des transferts européen.

Et bien que le joueur, âgé de 24 ans, ait récemment prolongé son contrat avec Almería jusqu'à l'été 2030, la direction d'Al-Ittihad poursuit ses négociations avec le club espagnol, présidé par Mohammed Al-Khereiji, dans une tentative de le convaincre d'accepter la vente du contrat du joueur.

Dion Lopy a rejoint Almería durant l'été 2023 en provenance du club français du Stade de Reims, et il est parvenu depuis à s'imposer au sein des rangs de l'équipe.

Le Sénégalais, âgé de 24 ans, a disputé 105 matchs sous le maillot d'Almería dans les différentes compétitions, durant lesquels il a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives.

Lopy a débuté son aventure avec l'équipe dans les compétitions du championnat espagnol, « La Liga », avant de poursuivre son parcours lors des deux saisons suivantes en deuxième division espagnole, « La Liga 2 », tout en maintenant sa présence de manière régulière avec l'équipe.