Le club d'Al-Ittihad a annoncé ce soir son accord pour le départ du joueur Stefan Cleeren, après que la direction du « Doyen » a décidé de l'autoriser à rejoindre le club belge de Beveren sous forme de prêt, dans le cadre des démarches du club visant à offrir au joueur une meilleure opportunité de vivre une nouvelle expérience professionnelle.

Al-Ittihad a confirmé, via son compte officiel sur la plateforme « X », que la direction du club a accepté la demande de Beveren de recruter Cleeren en prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, le joueur quittant ainsi temporairement les rangs des « Tigres » pour entamer une nouvelle expérience sur les pelouses belges.

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Ce prêt intervient dans le contexte de la volonté d'Al-Ittihad d'offrir au joueur une chance de participer davantage et d'acquérir plus d'expérience, d'autant plus que le transfert vers une nouvelle équipe pourrait lui offrir un plus grand espace pour progresser et obtenir un temps de jeu régulier.

Cleeren devrait poursuivre son parcours avec Beveren jusqu'à la fin de la saison, avant de revenir à Al-Ittihad à l'issue de la période de prêt, à moins que de nouveaux éléments ne surviennent concernant son avenir au cours de la prochaine période.

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La direction d'Al-Ittihad a tenu à adresser un message de soutien au joueur avant qu'il ne vive sa nouvelle expérience, lui souhaitant bonne chance et de tirer profit de sa période au sein du club belge, de manière à l'aider à améliorer son niveau et à revenir avec une expérience supplémentaire.

Le départ de Cleeren s'inscrit dans le cadre des démarches menées par Al-Ittihad pour mieux gérer son effectif, que ce soit en renforçant l'équipe avec de nouveaux éléments ou en offrant à certains joueurs la possibilité de vivre des expériences à l'étranger pour les aider à progresser, dans un contexte de forte concurrence que connaît l'équipe cette saison.

Ainsi, Stefan Cleeren entame un nouveau chapitre de sa carrière loin d'Al-Ittihad, après avoir obtenu l'accord du club pour rejoindre le belge de Beveren jusqu'à la fin de la saison, avec l'espoir que cette nouvelle expérience lui offre une plus grande chance de progresser et de s'affirmer davantage.