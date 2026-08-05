La Fédération irakienne de football a tranché sur l'avenir de l'Australien Graham Arnold, sélectionneur de l'Irak, après avoir trouvé un accord portant sur la prolongation de son contrat pour une durée de 7 mois. Il continuera ainsi à diriger la sélection irakienne lors des prochaines échéances, à commencer par la Coupe du Golfe et la Coupe d'Asie.

Le deuxième vice-président de la Fédération irakienne, Mohammed Nasser, a confirmé, dans des déclarations à l'Agence de presse irakienne, ce mercredi, que la fédération aurait préféré offrir à Arnold un contrat de quatre ans, mais que le technicien australien avait d'abord manifesté le souhait de signer pour une seule année, avant que les deux parties ne parviennent, à l'issue d'une série de négociations, à un accord définitif prévoyant une prolongation du contrat de 7 mois, en adéquation avec le calendrier des prochaines compétitions.

Nasser a précisé que le contrat a été signé de manière préliminaire par les deux parties, tandis que les démarches administratives se poursuivent actuellement au sein de la fédération, la cérémonie de signature officielle devant se tenir dans la capitale Bagdad au cours de la période à venir.

Il a indiqué que l'accord comprend des clauses pénales préservant les droits des deux parties, soulignant que la fédération a veillé à rédiger le contrat de manière à garantir aussi bien les droits du staff technique que ceux de la fédération.

Le responsable irakien a refusé de dévoiler la valeur financière du contrat, expliquant que les détails financiers restent confidentiels dans le cadre de l'accord conclu entre les deux parties.

Cette décision de prolongation intervient malgré l'élimination de la sélection irakienne dès le premier tour de la Coupe du monde 2026, dans une démarche qui reflète la volonté de la fédération de maintenir Arnold à la tête de l'équipe pour la prochaine étape, laquelle comprend la participation à la Coupe du Golfe et à la Coupe d'Asie des nations.

Des rapports de presse antérieurs avaient prétendu que le Marocain Walid Regragui était candidat pour diriger la sélection irakienne, mais ces rumeurs ont pris fin avec l'accord trouvé par la Fédération irakienne avec Arnold pour la prolongation.