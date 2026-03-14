L'Inter, une banderole en l'honneur de Bastoni : « Notre fierté »

Un chant et une banderole. Alessandro Bastoni est sur le banc lors du match contre l'Atalanta : le joueur de l'Inter a reçu un coup lors d'une faute sur Rabiot lors du derby et avait dû être remplacé. Bien qu'il ait été convoqué, il ne s'est pas échauffé avec ses coéquipiers avant le match contre l'équipe de Palladino.





LA BANDEROLE - Dans la Curva Nord, une banderole dédiée au joueur a été déployée et les supporters ont entonné un chant en son honneur, qu'il a remercié depuis le banc. Le défenseur traverse une période particulière : après ce qui s'est passé avec Kaluku, il a été la cible de sifflets lors des matchs à l'extérieur. Ces derniers jours, on a de nouveau parlé de lui en raison de sa candidature au Prix Rosa Camuna, qui a suscité de nombreuses polémiques. Une banderole était également présente : « Bastoni, notre fierté ».



