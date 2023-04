L'Inter progresse en demi-finales de la Ligue des champions après s'être défait du Benfica Lisbonne suite à un nul ce mercredi soir..

Lors du match aller à Lisbonne, l'Inter Milan avait pris une belle option sur la qualification en s'imposant face à Benfica (2-0). Les Nerazzurri avaient montré plus de maîtrise pour faire la différence en seconde période par Berella et Lukaku.

C'est justement Barella qui ouvrait le score dans ce match retour. Alors que l'Inter Milan n'avait encore rien proposé, Barella profitait du bon travail de Dzeko qui imposait son physique face à Joao Mario. Il trouvait le relais de Lautaro et dans la surface venait conclure d'un enroulé du gauche dans la lucarne (1-0).

Après ce but de Barella, Benfica avaient trois buts de retard sur l'Inter Milan, mais les Aigles allaient réagir avant le repos. Rafa Silva enroulait un centre parfait pour Aursnes, passé devant Dumfries. Le Norvégien s'appliquait et décroisait une tête puissante pour battre Onana et égaliser pour les visiteurs (1-1).

Des visiteurs pas plus avancés au repos, étant toujours menés de deux buts sur l'ensemble des deux confrontations.

L'Inter se montrait dangereux à l'heure de jeu. En position de latérale gauche, à 30 mètres, Bastoni enroulait un centre impeccable du gauche. dans la surface, Dzeko s'imposait dans les airs mais ne cadrait pas sa tête.

Ce sont les Lombards qui allaient prendre l'avantage quelques instants plus tard. Dimarco déboulait à gauche, s'appuyait sur Mhkitaryan qui s'excentrait lui remettait et le latéral intériste enroulait au centre devant le but où Lautaro Martinez était à l'affût, 2-1, puis 3-1 quand Correa sur son premier ballon suite à un service de Di Marco.

Mais Benfic ne lâchait rien et sur un coup franc, Antonio Silva sautait au-dessus d'Otamendi et prolongeait de la tête pour battre Onana (3-2). Befica allait égaliser en toute fin de rencontre, pas de quoi changer le destin de cette double confrontation.

3-3, c'était le score final dans cette partie mouvementée, l'Inter se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions !