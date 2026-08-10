L'Inter Milan n'a pas baissé les bras dans la course à la signature du Français Moussa Diaby, le club italien préparant une nouvelle offre pour convaincre Al-Ittihad saoudien de se séparer de son ailier lors du mercato estival en cours.

Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, la première tentative de l'Inter, qui s'élevait à 20 millions d'euros plus l'incorporation du milieu de terrain albanais Kristjan Asllani, n'a pas été acceptée par la direction du club de Djeddah, qui a rejeté l'idée d'inclure un joueur dans une opération d'échange.

L'Inter fait de la signature d'un ailier droit sa priorité absolue durant les trois dernières semaines du marché des transferts, et Diaby, âgé de 27 ans, reste en tête de sa liste d'objectifs, après l'échec d'une précédente tentative de le recruter en janvier dernier.

Le mouvement des Nerazzurri coïncide avec l'entrée du Bayer Leverkusen allemand dans les négociations, le club allemand s'étant dit prêt à présenter une offre purement financière sans échange. Cependant, le joueur français n'a jusqu'à présent pas montré d'enthousiasme à l'idée de revenir dans son ancien club, pour lequel il a joué entre 2019 et 2023 avant son transfert à Aston Villa.

L'hésitation de Diaby offre une nouvelle occasion à l'Inter de revenir en force à la table des négociations, les dirigeants du club italien prévoyant de relever le montant de leur offre financière dans une ultime tentative de convaincre Al-Ittihad.

Les prochains jours, et ce jusqu'à la mi-août, pourraient être décisifs pour déterminer le sort de ce transfert, l'entraîneur Cristian Chivu souhaitant boucler le dossier de l'ailier droit qu'il attend depuis longtemps.

Cette détermination intervient dans un contexte marqué par le vide laissé par le départ du Néerlandais Denzel Dumfries, et après l'échec de deux tentatives pour renforcer ce poste en l'espace d'un mois, faisant de la signature d'un ailier de métier une priorité absolue.

Durant la période de préparation, Chivu a eu recours à Luis Henrique et Andy Diouf sur le côté droit. Diouf a été le plus utilisé et a réussi à inscrire plusieurs buts, le dernier en date face à la Juventus lors de l'amical de Perth, bien qu'il ait confirmé que ce poste n'était pas le sien à l'origine. Il s'agit d'une solution temporaire qui n'a pas changé les plans de l'Inter, à la recherche d'un ailier droit de métier, Diaby restant son premier objectif.