L'Inter Milan réalise un transfert gratuit en provenance de Manchester City

Le club de l'Inter Milan a annoncé, jeudi soir, la signature du défenseur anglais John Stones, dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec Manchester City.

Âgé de 32 ans, John Stones a signé son contrat avec l'Inter Milan jusqu'à l'été 2028.

Le site de l'Inter Milan est revenu sur le parcours de Stones, qui a disputé son premier match international avec la sélection anglaise le 30 mai 2014.

Stones a rejoint Manchester City à l'été 2016 et, sous la direction de l'entraîneur Pep Guardiola, il est devenu l'un des meilleurs défenseurs modernes du football, grâce à son intelligence, à sa sérénité dans la conservation du ballon et à sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière.

Stones a disputé 295 matches officiels avec Manchester City, inscrivant 19 buts, et a participé à 94 rencontres internationales avec la sélection des Three Lions.

Stones a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne officielle de l'Inter Milan : « J'éprouve beaucoup d'émotions. Je suis très heureux et fier, et impatient d'entamer ce nouveau chapitre et ce nouveau voyage. Je n'aurais pas pu imaginer un meilleur endroit pour le vivre. »

Il a poursuivi : « J'ai beaucoup entendu parler de Milan, mais je n'ai pas encore vécu l'expérience moi-même. C'est ce qui nous enthousiasme : découvrir la ville, la culture et les gens. Et c'est également formidable d'avoir déjà quelques amis ici pour partager cette expérience avec eux. »

Il a insisté : « J'ai une énorme envie de remporter davantage de titres. J'ai eu la chance d'en gagner beaucoup au cours de ma carrière, et je veux mettre cette expérience au service de l'équipe et du club. En même temps, je veux continuer à apprendre et à progresser en tant que footballeur, travailler avec l'entraîneur, ainsi qu'avec Kolarov, qui était mon coéquipier à Manchester City. »