Dans une épopée footballistique à couper le souffle sur la pelouse de San Siro, l'Inter Milan a réalisé une remontada exceptionnelle et transformé son retard de deux buts en une victoire dramatique sur le score de (3-2) face à son hôte Naples, dans le choc de la troisième journée de Serie A.

La rencontre a connu une animation précoce dès la deuxième minute, l'Inter manquant d'ouvrir le score sur une frappe rasante déclenchée par les visiteurs depuis les abords de la surface, écartée avec brio par le gardien Meret. La réplique des hommes du Sud est venue rapidement à la septième minute, sur un centre semant la confusion, repris par Anguissa puis suivi par Politano, cette minute étant marquée par une performance remarquable du gardien de l'Inter Martinez, qui a détourné les deux tentatives successives.

Les deux équipes ont continué de se rendre coup pour coup : à la 22e minute, Santos a frappé une balle à ras de terre que Martinez a captée en deux temps, tandis que Pisek a fait preuve d'une habileté exceptionnelle à la 36e minute en dribblant la défense de Naples avant d'expédier une balle au-dessus de la barre transversale. Quelques instants avant la fin de la première période, Hojlund a gâché une occasion nette alors qu'il était seul face au but, la première mi-temps se terminant sur un score nul et vierge.

Au coup d'envoi de la seconde période, la confrontation s'est soudainement enflammée : Naples a profité d'une grosse erreur de Barella sur une passe en retrait à la 50e minute, Santos se retrouvant seul face à Martinez avant que le ballon ne revienne vers Politano, qui l'a logé au fond des filets. L'Inter n'avait pas encore repris ses esprits que Hojlund les surprenait d'un deuxième but à la 53e minute, sur une frappe puissante de l'extérieur de la surface.

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Le sursaut des Nerazzurri est venu rapidement : à la 56e minute, Dimarco a adressé un centre soigné d'une seule touche vers Martinez, qui l'a facilement placé dans le but vide, inscrivant le but réduisant l'écart. Dimarco a poursuivi son travail créatif avec un autre centre pour Lautaro à la 60e minute, passé à côté du poteau, avant que la barre transversale ne repousse la tête de Thuram à la 74e minute.

Les hommes du cru ont maintenu leur pression de tout leur poids offensif jusqu'à ce que la 82e minute leur sourie, lorsque le Français Thuram s'est élevé sur un centre soigné pour placer une magnifique tête qui s'est logée dans les filets, annonçant le but égalisateur.

Dans la première minute du temps additionnel, le capitaine Martinez a couronné ce scénario de folie en s'emparant du but de la victoire à la dernière seconde, après avoir suivi un ballon flottant dans la surface que la défense de Naples n'est pas parvenue à écarter, l'expédiant au fond des filets pour s'adjuger les trois points.

Grâce à cette précieuse victoire, l'Inter Milan s'installe seul en tête avec un parcours parfait et un total de 9 points, tandis que le total de Naples reste bloqué à 3 points, ce qui le fait reculer à la dixième place.

Rappelons que l'Inter Milan affronte le Real Madrid mardi lors de la première journée de la Ligue des champions.