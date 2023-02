L'Inter Miami clame son intérêt pour Lionel Messi et Sergio Busquets

Lionel Messi et Sergio Busquets sont dans le collimateur de l'Inter Miami FC a confirmé Phil Neville, alors que la MLS s'apprête à reprendre.

Les contrats actuels de Messi et Busquets avec le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone expirent cet été. Bien que des discussions sur un nouveau contrat soient en cours pour les deux parties, aucun feu vert n'a été donné par l'un ou l'autre camp. Un transfert aux États-Unis n'est pas exclu pour les deux joueurs, l'Inter Miami étant la destination la plus probable.

Le manager de l'équipe de MLS, Neville, a clairement indiqué que l'équipe reste ambitieuse pour faire venir les meilleures stars du monde pour jouer avec elle et Messi et Busquets ne font pas exception. "Nous voulons faire venir les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux joueurs qui se sont le plus distingués ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, cela changerait la donne", a-t-il déclaré au Times.

"Depuis que j'ai rejoint Miami, je pense que nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs du football mondial. De Sergio Ramos à Dani Alves, en passant par Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez... tous ceux que vous pouvez citer. Nous allons toujours être liés aux meilleurs joueurs du monde. Nous avons eu Gonzalo Higuaín et Blaise Matuidi. Maintenant, nous avons la possibilité de faire venir de nouveaux joueurs désignés [qui ne sont pas soumis au plafond salarial de la ligue]."

Busquets continue d'être une pièce importante du puzzle du Barcelone de Xavi et il a été rapporté que le manager souhaite que le vétéran continue au Camp Nou pour au moins une saison de plus. Pendant ce temps, Messi a été dans une forme sublime pour le PSG et a marqué un superbe coup franc à la 95e minute contre Lille pour maintenir leur avance de cinq points en tête de la Ligue 1.

Le FC Barcelone serait désireux de l'engager, mais ses finances pourraient constituer un obstacle majeur à la conclusion de l'affaire. De plus, Messi est également lié à un transfert vers le club saoudien d'Al-Hilal pour un salaire annuel de 300 millions de dollars.

Neville rassemblera ses troupes contre Montréal en MLS dimanche, tandis que Messi sera en action contre Marseille dimanche en Ligue 1 avec le PSG.