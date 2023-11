L'Inter Miami cède encore aux exigences de Messi concernant le recrutement et va sortir le chéquier.

Le directeur sportif de l'Inter Miami et de Lionel Messi, Chris Henderson, a déclaré que les Herons allaient "travailler sans relâche" pour recruter de nouveaux joueurs pendant l'intersaison.

Lors du point presse de fin d'année de l'Inter Miami, Henderson a indiqué que les Herons cherchaient activement à améliorer leur effectif en vue de 2024. L'équipe de MLS a besoin de renforcer les trois parties du terrain, le calendrier de 2024 étant très chargé en raison des compétitions internationales, des tournois de la Concacaf et des compétitions spécifiques à la MLS comme la Leagues Cup et l'U.S. Open Cup.

L'article continue ci-dessous

Les Herons n'ont pas été à la hauteur lors de la dernière ligne droite de la saison régulière, alors que Messi était blessé. Leur attaque a eu du mal à enchaîner les actions, tandis que leur milieu de terrain et leur défense n'ont pas réussi à s'unir. Si l'on tient compte du départ de Josef Martinez, des renforts et même de la profondeur sont nécessaires.

On s'attend à ce que les Herons recrutent un attaquant, un milieu de terrain, un arrière latéral et toute autre personne susceptible d'apporter un plus à l'équipe.