L'Inter humilie une AS Roma en manque de moyens malgré une belle passe décisive de Devyne Rensch

Dimanche, l'Inter a battu l'AS Rome avec une grande maîtrise. Le leader du championnat s'est montré particulièrement efficace et a mis les visiteurs à rude épreuve : 5-2. L'Inter compte désormais neuf points d'avance sur son poursuivant, l'AC Milan, qui se rendra lundi à Naples. Rome reste sixième de la Serie A et doit craindre une nouvelle saison sans Ligue des champions.

L'Inter, avec Denzel Dumfries dans le onze de départ, a pris un départ fantastique devant ses supporters. Marcus Thuram a eu le temps et l'espace nécessaires pour repérer le joueur démarqué dans la surface et a, sans grande surprise, choisi Lautaro Martínez, qui a marqué d'une frappe puissante après une minute de jeu : 1-0.

L'Inter semblait en pleine forme et aurait pu très vite mener 2-0 grâce à Hakan Çalhanoglu et Federico Dimarco, mais cette fois-ci, le gardien Mile Svilar a réussi à sauver la mise pour une Roma qui avait particulièrement mal démarré.

L'Inter a ensuite levé le pied, ce qui a permis à la Roma de se montrer offensive. Donyell Malen, qui avait débuté la rencontre tout comme Devyne Rensch, est passé tout près de marquer sur un coup de tête bien placé, que Yann Sommer a repoussé de justesse du bout des doigts.

Malen a tenté sa chance de loin peu après, mais son tir est passé à un mètre du but. À cinq minutes de la mi-temps, la Roma a finalement frappé et Rensch y a joué un rôle clé. L'arrière gauche d'occasion a adressé un centre plein de finesse à Mancini, qui a marqué de la tête : 1-1.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, la Roma a toutefois encaissé un coup dur. Çalhanoglu s'est élancé à une trentaine de mètres et a vu son formidable tir lointain caractéristique s'enfoncer derrière Svilar : 2-1.

Ce but a marqué le début d'une seconde mi-temps extrêmement productive pour l'Inter. Thuram s'est débarrassé assez facilement de Rensch, qui l'a tout de même légèrement retenu, avant de servir Lautaro sur l'aile. El Toro a conclu l'action d'une frappe impeccable de l'intérieur du pied.

À peine trois minutes plus tard, le score passait à 4-1. Çalhanoglu a une nouvelle fois démontré sa classe en tirant un corner parfait. Thuram a été trouvé et a pu marquer de la tête sans opposition dans le coin opposé.

La Roma n'avait aucune réponse au jeu de l'Inter, qui a inscrit son cinquième but de la soirée à la 63e minute. Evan Ndicka a mal dégagé, permettant à Nicolò Barella de récupérer le ballon. Après une passe ratée, il a eu la chance de retrouver le ballon à ses pieds et a trouvé la lucarne : 5-1.

La Roma a ensuite réagi lorsque la passe de Malen, déviée par le talon d'un défenseur de l'Inter, a atterri aux pieds de Lorenzo Pellegrini, qui a tiré avec puissance. Dans les dernières minutes, Denzel Dumfries et Pio Esposito, entre autres, ont manqué l'occasion d'aggraver le score : 5-2.