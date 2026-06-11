L’Inter et Nottingham Forest s’intéressent à Frattesi

Le nom de Davide Frattesi revient sur le devant de la scène. Nottingham Forest s’est de nouveau renseigné auprès de l’Inter pour le milieu de terrain, le club anglais restant actif sur le marché italien et ayant déjà tenté sa chance en janvier. Mais les Foresters ne sont pas seuls : Naples suit toujours de près le joueur né en 1999, au cas où Zambo Anguissa partirait.





Le profil du milieu de terrain transalpin séduit depuis longtemps le directeur sportif Manna et Massimiliano Allegri, qui s’apprête à entamer son nouveau chapitre avec les Azzurri. Dès l’été dernier, l’entraîneur toscan envisageait déjà de miser sur Frattesi.