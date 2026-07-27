John Stones est sur le point de signer à l’Inter, a annoncé lundi sur X le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano. Le défenseur, également capable d’évoluer au milieu, peut être recruté gratuitement, puisqu’il a récemment quitté Manchester City en tant qu’agent libre.

L’Inter a désormais trouvé un accord de principe avec Stones, ajoute Romano dans ses informations. La visite médicale et la signature des contrats devraient suivre rapidement.

Un contrat courant jusqu’à la mi-2028 attend Stones à Milan. L’Anglais de 32 ans a disputé exactement dix saisons avec Manchester City, soit toute la période de Pep Guardiola à la tête du cador anglais.

Stones avait aussi des offres en provenance de Premier League. La Juventus a également pris contact avec le joueur expérimenté, qui devrait donc, sauf retournement de situation, opter pour un contrat de deux ans à l’Inter.

La BBC rapportait encore la semaine dernière que Chelsea était intéressé par Stones. Le club londonien a depuis jeté son dévolu sur l’ancien Ajacide Jordan Henderson.

La recrue attendue de l’Inter a atteint les demi-finales de la Coupe du monde avec l’Angleterre. Stones était titulaire contre l’Argentine, qui s’est qualifiée pour la finale aux dépens de la sélection anglaise.

Stones compte 94 sélections avec l’Angleterre. Il n’est pas encore clair s’il fait partie des plans du sélectionneur Thomas Tuchel pour la période à venir.