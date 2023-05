L'Inter domine son rival milanais !

L'Inter Milan a dominé son grand rival de l'AC Milan en demi-finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi soir.

Un derby lombard en demi-finales de C1 ? Ca ne se refuse pas ! On s'attendait néanmoins à un choc plus disputé et pas vraiment à une ouverture du score éclair de l'Inter.

L'Inter prenait ainsi l'ascendant dès la 8e minute. Sur le premier corner d'Hakan Calhanoglu, côté gauche, Edin Dzeko dominait Davide Calabria dans la surface et armait la volée du pied gauche. Dans la lucarne gauche de Mike Maignan, trompé, 1-0.

On s'attendait encore moins à ce que l'Inter fasse le break trois minutes plus tard. Sur un décalage de Federico Dimarco, Nicolo Barella faisait la différence sur la gauche, avant de centrer dans la surface, où Henrikh Mkhitaryan contrôlait et armait du plat du pied droit. A droite de Mike Maignan.

L'Inter croyait ensuite obtenir un penalty, mais la sanction était annulée après intervention de l'arbitrage vidéo. 2-0 au repos. Un premier acte à sens unique à San Siro, où l'Inter, au top, avait surclassé son voisin.

Un voisin qui n'arrivait pas à réagir dans le second acte. Même si à l'heure de jeu, sur une remise d'Olivier Giroud, Sandro Tonali déclenchait du pied droit à l'entrée de la surface sur la base du poteau droit d'André Onana.

Plus rien n'allait être marqué dans cette partie et l'Inter prend un bel avantage sur son rival en vue du match retour !