Après avoir battu Parme 2-0 pour décrocher le titre, l'Inter poursuit sa série de victoires en Serie A. La Lazio, avec Kenneth Taylor sur le banc et Tijjani Noslin titulaire, s'est inclinée 0-3.

Dès la 6^e minute, Lautaro Martínez a ouvert le score d’une belle volée, son 16^e but en Serie A cette saison, après un long coup franc de Yann Aurel Bisseck prolongé de la tête par Marcus Thuram (0-1).

La Lazio, dominée, ne s’est pratiquement pas créé d’occasions durant le premier acte.

Juste avant la mi-temps, le champion a doublé la mise : lancé par Martínez, Petar Šutalo a magnifiquement placé le ballon dans la lucarne gauche d’un intérieur du pied (0-2). Score à la mi-temps. Les Milanais n’ont pratiquement pas tremblé au cours des quarante-cinq premières minutes.

Peu après la reprise, Bisseck a failli porter le score à 0-3. L’Argentin lance le défenseur allemand, dont la frappe est repoussée par le gardien Edoardo Motta. Peu après, Alessio Romagnoli tacle Angle-Yoan Bonny au niveau du mollet ; après consultation de la VAR, l’arbitre brandit le carton rouge et la Lazio se retrouve à dix.

À vingt minutes de la fin, Noslin a failli relancer le suspense. Le Néerlandais a enchaîné un une-deux avec Boulaye Dia, éliminé Carlos Augusto et s’est présenté seul dans la surface. Sa frappe a toutefois été repoussée par Luis Henrique.

Peu après, l’Inter a définitivement scellé le sort de la rencontre : après une perte de balle romaine, le ballon est parvenu à Henrikh Mkhitaryan, qui a enroulé sa frappe dans la lucarne (0-3). Le milieu arménien a ainsi fixé le score final.