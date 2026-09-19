Le choc de Serie A entre l’AS Roma et l’Inter n’a pas livré de vainqueur samedi soir. Au Stadio Olimpico, la Roma a dominé la première période et menait logiquement 2-0 à la pause grâce à un doublé de Manu Koné. En seconde période, l’Inter a clairement été supérieur et est revenu arracher le nul grâce à son homme providentiel Lautaro Martínez : 2-2. Les deux équipes comptent désormais treize points après cinq matches, une performance qui peut être égalée ce week-end par Côme et la Lazio.

La Roma, où Donyell Malen avait débuté contrairement à Devyne Rensch et Marten de Roon, s’est montrée efficace d’entrée. Paulo Dybala a déposé le ballon au second poteau, où Nahuel Molina a été trouvé. Sur le centre de l’Argentin, Koné a finalement marqué entre les jambes de Manuel Akanji et avec l’aide du gant de Josep Martínez : 1-0.

L’Inter a connu des difficultés dans le début de match, durant lequel Nicolò Barella ne s’est pas rendu service en écopant d’un carton jaune stupide pour contestation auprès de l’arbitre Davide Massa. Grâce à une relance approximative de Federico Dimarco, la Roma s’est rapidement offert une nouvelle occasion. Dybala a toutefois déçu en envoyant du gauche au-dessus depuis l’entrée de la surface.

La Roma est restée l’équipe la plus dangereuse, même si ses situations n’ont pas immédiatement débouché sur de grosses occasions. La première frappe de Malen, en pivot dans la surface, s’est envolée au-dessus du but. En face, l’Inter s’est soudain procuré sa première énorme occasion par l’intermédiaire de Yann Bisseck, monté aux avant-postes, qui a pris le dessus sur Mario Hermoso. L’Allemand n’est toutefois pas parvenu à tromper Mile Svilar, excellent dans sa sortie.

L’Inter a pris l’initiative durant cette phase et s’est créé une grosse occasion par Lautaro, qui a expédié au-dessus un centre de Dimarco repris au second poteau. Ce raté de l’Argentin s’est avéré coûteux, lui qui a vu le 2-0 tomber juste après dans l’autre surface. Koné a d’abord semblé pousser le ballon au fond en position de hors-jeu, mais il s’est avéré qu’il se trouvait bien derrière le ballon lorsque Gianluca Mancini l’a dévié.

Même après la pause, le duel est resté en grande partie spectaculaire et d’un haut niveau. Cela a commencé dès le retour des vestiaires, puisque l’Inter n’a eu besoin de moins d’une minute pour revenir totalement dans le match. Marcus Thuram a trouvé Lautaro, qui n’a laissé aucune chance à Svilar avec sa frappe dans le petit filet opposé.

La Roma comme l’Inter se sont ensuite procuré d’excellentes opportunités pour frapper, même si les visiteurs étaient les plus forts et que la Roma s’est mise elle-même en danger en reculant. Après les occasions laissées en route par l’Inter, Malen aurait dû frapper de l’autre côté, si ce n’est que sa frappe en pivot a terminé en plein visage de Martínez.

Dans la phase finale, l’Inter a poussé et, juste après que Lautaro a trouvé la barre de près, l’Argentin a fini par faire mouche, profitant de trop de temps et d’espace dans la surface pour marquer après son contrôle de la cuisse, avec l’aide du gant de Svilar. Dans les dernières minutes, l’Inter a aussi été tout proche du 2-3. Thuram a surpris Svilar, qui a vu avec soulagement la tentative du Français passer à un demi-mètre à côté de son but.



