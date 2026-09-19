Le choc de Serie A entre l’AS Roma et l’Inter n’a pas trouvé de vainqueur samedi soir. Au Stadio Olimpico, la Roma a dominé la première période et menait logiquement 2-0 à la pause grâce à un doublé de Manu Koné. En seconde période, l’Inter a clairement été supérieur et est revenu à hauteur grâce à son homme providentiel Lautaro Martínez : 2-2. Les deux équipes comptent désormais treize points après cinq matches, une performance qui peut être égalée ce week-end par Côme et la Lazio.

La Roma, où Donyell Malen était titulaire contrairement à Devyne Rensch et Marten de Roon, s’est montrée immédiatement efficace. Paulo Dybala a déposé le ballon au second poteau, où Nahuel Molina a été trouvé. Sur le centre de l’Argentin, Koné a finalement marqué entre les jambes de Manuel Akanji et avec l’aide du gant de Josep Martínez : 1-0.

L’Inter a eu du mal en début de match, une phase lors de laquelle Nicolò Barella ne s’est pas rendu service en écopant d’un carton jaune stupide pour contestation envers l’arbitre Davide Massa. Grâce à une relance approximative de Federico Dimarco, la Roma s’est rapidement procuré une nouvelle occasion. Dybala a toutefois déçu en envoyant du gauche au-dessus depuis l’entrée de la surface.

La Roma est restée l’équipe la plus dangereuse, même si ses situations n’ont pas immédiatement débouché sur de grosses occasions. La première frappe de Malen, en pivot dans la surface, est passée au-dessus du but. En face, l’Inter s’est soudainement offert sa première grande occasion par l’intermédiaire de Yann Bisseck, monté aux avant-postes, qui avait pris le dessus sur Mario Hermoso. L’Allemand n’a toutefois pas réussi à battre Mile Svilar, excellent dans sa sortie.

L’Inter a pris l’initiative dans cette phase et s’est créé une grosse occasion par Lautaro, qui a repris au-dessus du but un centre de Dimarco au second poteau. Ce raté s’est révélé coûteux pour l’Argentin, qui a vu juste après la Roma faire le break dans l’autre camp. Koné a d’abord semblé pousser le ballon au fond en position de hors-jeu, mais il s’est finalement avéré qu’il se trouvait bien derrière le ballon lorsque Gianluca Mancini l’a prolongé.

Même après la pause, la rencontre est largement restée spectaculaire et d’un haut niveau. Cela a commencé immédiatement au retour des vestiaires, puisque l’Inter n’a pas eu besoin d’une minute pour revenir totalement dans le match. Marcus Thuram a trouvé Lautaro, qui n’a laissé aucune chance à Svilar avec une frappe puissante dans le petit filet opposé.

La Roma comme l’Inter se sont ensuite procuré d’excellentes opportunités pour frapper, même si les visiteurs étaient plus forts et que la Roma s’est mise elle-même en danger en reculant. Après plusieurs occasions manquées par l’Inter, Malen aurait dû faire mouche à l’autre bout du terrain, sans l’intervention de Martínez, puisque sa frappe en pivot a terminé en plein sur le visage du gardien.

En fin de match, l’Inter a poussé et juste après que Lautaro a trouvé la barre à bout portant, l’Argentin a fini par être récompensé en profitant de beaucoup trop de temps et d’espace dans la surface pour marquer après son contrôle de la cuisse, avec l’aide du gant de Svilar. Dans les derniers instants, l’Inter a aussi été proche du 2-3. Thuram a surpris Svilar, qui a vu avec soulagement la tentative du Français passer à un demi-mètre de son but.



