L'incroyable statistique de Bukayo Saka contre Leeds

Ce samedi, Mikel Arteta a profité de la victoire d'Arsenal contre Leeds (4-1) pour reposer Bukayo Saka et lui offrir une incroyable statistique.

Quelques heures après la victoire autoritaire de Manchester City contre Liverpool (4-1), Arsenal recevait Leeds avec l'objectif de décrocher les trois points pour garder son avance en tête de la Premier League. Mission réussie pour les hommes de Mikel Arteta qui s'imposent tranquillement sur le même score que leurs rivaux. Une rencontre qui a vu Bukayo Saka démarrer le match sur le banc, offrant à l'ailier anglais une incroyable statistique.

Une incroyable statistique pour Saka

Très sereins malgré l'enjeu et l'absence au coup d'envoi de leur artificier du flanc droit, les Gunners se sont promenés contre les Peacocks. Une victoire 4-1 avec un doublé de Gabriel Jesus (35e et 55e) ainsi que des réalisations de Ben White (47e) et Granit Xhaka (84e) tandis que Rasmus Kristensen avait réduit l'écart (76e).

Monté au jeu à la 60ème minute, Saka n'a pas su se monter décisif. Mais l'information à son sujet n'est pas là : en le plaçant sur le banc au coup d'envoi, Mikel Arteta a mis fin à une série de 485 jours consécutifs de titularisation pour l'ailier anglais, sa dernière absence du 11 de base remontant à la défaite 3-2 à Manchester United en décembre 2021.

Les raisons d'une absence historique

Légèrement malade, l'ailier anglais s'était senti mal hier lors de l'entraînement auquel il n'a pas su participer. Son entraîneur a donc préféré ne prendre aucun risque avec son dynamiteur et l'a positionné sur le banc pour pouvoir se reposer et a placé Leandro Trossard sur le côté droit pour pallier à cette absence. Un changement bien senti puisque le Belge a délivré l'assist du troisième but de son équipe.

Avant le match, Arteta a donné des nouvelles de son ailier et plébiscité le retour de Gabriel Jesus dans l'équipe : « Saka n'a pas pu s'entraîner hier et ne peut donc pas jouer. Mais il se sent mieux, c'est pour cela qu'il est quand même présent. Aujourd'hui, c'est Gabriel qui va jouer. Il apporte beaucoup d'énergie, de qualité, de mouvement et de chaos. C'est un joueur qui nous manquait et c'est bien de le revoir. »