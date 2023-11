L’incroyable souhait de Jérôme Rothen au PSG

Jérôme Rothen a émis un souhait surprenant au Paris Saint-Germain quelques heures avant le match du club francilien contre Newcastle.

Le Paris Saint-Germain accueille Newcastle ce soir au Parc des Princes pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Un match qui peut connaitre la qualification du club français en 8es de finale ou le mettre en danger en vue de la prochaine journée. Face à ces deux éventualités, Jérôme Rothen a fait son choix.

Rothen souhaite l’élimination du PSG de la LDC

Si le PSG gagne ce soir contre Newcastle, il pourrait être qualifié pour les 8es de finale en fonction du résultat du match entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund. Mais les hommes de Luis Enrique ne sont pas à l’abri d’un cauchemar. En cas de défaite contre les Magpies, le PSG pourrait se retrouver en …Ligue Europa. Une possibilité qui n’enchante pas les fans certes mais Jérôme Rothen, lui, n’est pas contre. « Je ne leur souhaite pas. Mais si jamais ils la font et qu'au mois d'avril on fait des spéciales demi-finales de Ligue Europa, on verra dans quel état sera Jean-Michel Larqué, s’il ne sera pas content de voir les matchs ». Jérôme Rothen pense d’ailleurs que ce serait une aubaine pour les Parisiens qui pourront remporter la compétition. « Gagner une coupe d'Europe, c'est arrivé à tous les grands clubs. Et malheureusement, gagner la Ligue Europa, ça n'est jamais arrivé au PSG », poursuit l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Rothen ne compte pas sur le PSG en Ligue des Champions

Jérôme Rothen est enthousiaste à l’idée de voir le PSG en Ligue Europa. Selon l’ancien joueur de Monaco, l’équipe n’a aucune chance de remporter la Ligue des Champions cette saison. Un reversement en C3 peut donc être bénéfique pour le PSG, tout comme elle l’a été pour le Manchester United de José Mourinho en 2017. « Dernièrement, avec José Mourinho, Manchester United a gagné la Ligue Europa: ils s'en souviennent encore. Ils ne gagnent pas la Ligue des champions parce qu'ils ne sont pas au niveau de la Ligue des champions. Mais il ne faut pas minimiser les compétitions. Cette année, le PSG n'est pas armé pour gagner la Ligue des champions. Il y a trop de manques. Donc je me prépare à une éventuelle élimination prématurée en phase de poules. Je serais déçu, mais après si le PSG n'a pas le niveau pour sortir des poules mais qu'il se qualifie en Ligue Europa, je pars du principe qu'il peut être armé pour la gagner », martèle Jérôme Rothen.