L’incroyable révélation de Thierry Henry sur sa carrière

Thierry Henry a fait des aveux importants sur sa carrière de joueur. A cœur ouvert, le nouveau patron des Bleues s’est lâché.

Thierry Henry a récemment partagé ses réflexions sur la pression mentale qui pèse sur les joueurs de football, en particulier sur les cadres d'équipes, lors de sa participation à l'émission "Kickin' it" de CBS Sports. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, a cœur ouvert s’est prononcé sur les défis mentaux auxquels les athlètes de haut niveau sont confrontés.

Henry se lâche

« Quand tu es le gars dont les gens attendent à chaque fois de toi que tu performes, que tu mènes l'équipe... Quand nous avons des problèmes : 'hey Thierry, tu peux changer ça'. À force de porter ça sur tes épaules tous les joueurs, tu sais ce que tu ressens ? », a-t-il déclaré. Ses mots soulignent le fardeau psychologique qui accompagne le statut de leader sur le terrain.

L'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone a également révélé à quel point la pression pouvait être écrasante. « Ça prend beaucoup, et c'est pour ça que souvent après, quand les joueurs arrêtent, ils galèrent parce que la seule chose qui peut les maintenir à distance et leur permettre d'avancer droit, c'est de performer », a-t-il expliqué.

Une reconversion pas évidente

Henry a soulevé une question essentielle : une fois que le rideau tombe sur la carrière sportive, que reste-t-il à l'intérieur ?

« Qu'est-ce que tu caches maintenant ? Où est-ce que je me cache maintenant, où je mets toutes ces choses que je cachais ? Je dois découvrir ce qui se passe, d'où vient la colère », a déclaré Henry, mettant en lumière les défis auxquels les athlètes sont confrontés lorsqu'ils passent de la scène sportive à la vie quotidienne.

Le champion du monde 1998 a également partagé une anecdote sur son attitude passée envers ses coéquipiers. « Pour moi, pendant longtemps, dans mon monde, c'était OK. Quand le gars ne me donnait pas le ballon ou que je ne le donnais pas, c'était 'putain, qu'est-ce que tu fous ? Barre-toi'. Je me fichais de savoir si le gars était blessé ou non. » a-t-il révélé.

Ces confessions montrent que même les meilleurs joueurs du monde ne sont pas à l'abri des émotions et des réactions impulsives sous la pression.