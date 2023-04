L'incroyable révélation de Lewandowski sur Klopp

Robert Lewandowski a révélé que Jürgen Klopp avait fait une énorme faveur à son futur club lorsqu'il était encore au Borussia Dortmund.

S'adressant à Sport Bild, l'attaquant polonais a affirmé qu'il était courtisé par Sir Alex Ferguson lorsqu'il était encore un jeune joueur prometteur à Dortmund.

"Je me souviens parfaitement de ce moment", se souvient Lewandowski. "Nous avions un match amical avec Dortmund en préparation, je crois contre Bochum. J'ai été remplacé à la mi-temps. J'ai regardé mon téléphone portable dans le vestiaire. Il y avait un message texte avec l'expéditeur +44".

Cet expéditeur ? Le légendaire entraîneur de Manchester United : "Ferguson avait essayé de m'appeler et m'avait envoyé un message. Il voulait me parler. J'étais encore dans les vestiaires, j'ai pris une douche et je l'ai rappelé, dans un coin tranquille. Mon anglais n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Il a un fort accent écossais. J'étais tellement concentré pour comprendre ce qu'il voulait dire ! Alex Ferguson a essayé d'être attentionné, il parlait lentement.

Avec le recul, à 34 ans, Lewandowski admet que l'appel a fait tourner la tête à la version plus jeune de lui-même : "J'avais 22 ans, c'était un moment spécial".

Klopp bloque le mouvement

La hiérarchie de Dortmund n'était toutefois pas disposée à autoriser un transfert de son attaquant vedette. "J'ai parlé à [Hans-Joachim] Aki Watzke et à Jürgen Klopp dans le camp. Je voulais aller à Man Utd ! Mais ils m'ont dit : 'Pas question, Robert. Nous avons besoin de toi. Tu dois rester".

Le reste appartient à l'histoire, mais celle-ci aurait pu être très différente si Klopp n'avait pas bloqué le transfert. En effet, il a rendu un grand service à son futur club, Liverpool, en ne renforçant pas l'un de ses plus grands rivaux.