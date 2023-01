L'incroyable record que peut battre Angers lors de son prochain match

Englué dans une saison cataclysmique, Angers pourrait, dès le match prochain, battre un incroyable record de Ligue 1. Explications.

Le 15 janvier, Angers bouclait la première partie de la saison avec un bilan catastrophique de 2 victoires, 2 nuls et 15 défaites. Après la pause de la Coupe de France, les Angevins se déplaçaient à Brest pour tenter d'éviter d'égaler un triste record de Ligue 1. Mais les hommes d'Abdel Bouhazama ont coulé en Bretagne : une humiliation 4-0 et un record incroyable égalé. Un record que le SCO pourrait même battre dès le prochain match.

De records en records dans une saison catastrophique

En s'inclinant lourdement à Brest, Angers vient en effet d'égaler le record de la pire série de défaites en Ligue 1 : 12 revers consécutifs. Le record était jusqu'alors co-détenu par deux clubs : Dijon il y a deux ans et le CA Paris en 1934. Défaits 7 fois avant le Mondial, la pause Coupe du monde n'a pas fait effet chez les Angevins puisqu'ils viennent d'enchaîner 5 nouvelles défaites en championnat depuis la reprise. Les derniers points pris par le SCO datent de la victoire à Nice (0-1) du 18 septembre.

Après 20 journées de championnat, Angers a récolté 8 points à la mi-saison et est donc aussi encore en course pour battre le record de la pire saison en Ligue 1 de l'histoire depuis l'instauration des victoires à 3 points : Lens et ses 17 points en 1988-1989. Autre record « dans le viseur » des Angevins, le plus grand nombre de défaites sur une saison de Ligue 1 : les 28 revers de l'AS Troyes Sainte-Savine en 1960-1961. Le SCO en compte déjà 16, alors qu'il reste 18 journées à disputer. Les hommes d'Abdel Bouhazama sont-ils partis pour battre tous les pires records de France en une seule saison?