L'incroyable hommage d'Ancelotti pour Toni Kroos

Le Real Madrid est une bien meilleure équipe lorsque Kroos joue et Carlo Ancelotti le sait.

Le match entre le Real Madrid et Grenade, samedi dernier, s'annonçait très délicat, malgré la mauvaise forme des Andalous ces derniers temps. Les 25 premières minutes l'ont d'ailleurs laissé penser, puisque les Blancos ont été frustrés, avant qu'un moment de magie ne leur permette de débloquer la situation.

Brahim Diaz a marqué le but, mais c'est Toni Kroos qui a été à l'origine de la passe décisive pour le joueur de 24 ans. Le milieu de terrain allemand a réalisé de nombreuses passes de cette qualité au cours de ses neuf années passées dans la capitale espagnole, et Carlo Ancelotti s'est montré très satisfait de lui lorsqu'il s'est adressé aux médias après le match (via Marca).

"Il est unique parce qu'il ne rate pas ses passes et qu'il prend toujours la bonne décision. C'est un milieu de terrain qui veut le ballon. Le meilleur, c'est le contrôle et l'orientation qu'il a. Toni Kroos est irremplaçable, même quand il ne joue pas".

On peut tout à fait comprendre les commentaires d'Ancelotti, et il a tout à fait raison. Le Real Madrid est une bien meilleure équipe lorsque Kroos joue, et cela a été démontré à maintes reprises au cours des neuf dernières années.